El mismo ex director de la Policía Nacional y ex vicepresidente de Colombia, general Óscar Naranjo, admitió que "había un canal de comunicación directo entre la Policía y Los Pepes, y de ella se nutrían las agencias de Estados Unidos", de acuerdo con InSight Crime. Aunque los criminales nunca lo admitieron, Carlos Castaño, por ejemplo, siempre dijo que no efectuaron operaciones en conjunto y tuvieron contacto directo.