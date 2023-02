La foto de Leonardo DiCaprio junto a la joven modelo francesa de 19 años a la que señalan como su nueva novia

Leonardo DiCaprio junto a Eden Polani.

El actor Leonardo DiCaprio fue fotografiado este martes acompañado de la modelo parisina Eden Polani, de tan solo 19 años, en la fiesta de presentación del nuevo EP de la cantante Ebony Riley.

Durante el evento, se pudo ver al actor, de 48 años, sonriendo junto a la joven modelo mientras parecían divertirse en el evento.

Los medios estadounidenses New York Post y Page Six fueron los primeros en lanzar la noticia y las imágenes. Al parecer ambos protagonistas se encontraban celebrando una comida organizada por el cantante de Detroit Ebony Riley y compartieron mesa y asiento el uno al lado del otro. Las redes no han parado de comentar y avasallar tanto a la joven como al actor, bromeando y comparando la diferencia de edad.

Usuarios de Twitter comentando tras la publicación de la foto del actor con la modelo de 19 años.

“La novia de DiCaprio es tan joven que su experiencia en el instituto se vio interrumpida por el COVID-19″, comentó uno de los usuarios de Twitter.

“Leonardo DiCaprio de 48 años insiste en que todo está genial con su nueva novia de 19 años, añadiendo que, la única dificultad es cuando tenemos que hablar”, critica otro.

“La nueva novia de Leonardo DiCaprio ni siquiera había nacido cuando Titanic fue lanzada”, expresó otro usuario.

Elle explicó que los comentarios no ha sido solo de burlas sino que también ha sido muy criticado el actor por la “obsesión” de salir con mujeres tan jóvenes a las que les dobla la edad, apuntando que si “sale con adolescentes habría que llamarlo por su nombre, un depredador”. Las opiniones varias acusándolo de delitos tan graves han fulminado con el testimonio de una fuente cercana a ambos en The Post Tuesday, negando que fuese un romance, tan solo compartían mesa y que por ello no suponía que estaban juntos románticamente.

Algunos usuarios cuestionaron el motivo de un hombre de casi 50 años de salir con una joven mujer.

AMORES JÓVENES

Desde su fugaz romance con la modelo Bridget Hall, cuando ella tenía 17 y él era tres años mayor, hasta su reciente separación de Camila Morrone, la tradición se repite.

Naomi Campbell fue su siguiente amor en 1995, quien fue su pareja hasta los 24, y luego de romper ese noviazgo que capturaba todas las miradas, vivió una época de inestables affaires. Estuvo vinculado a Kristen Zang, Amber Valletta y Eva Herzigova entre 1996 y 1998, y nuevamente ninguna superaba los 25. Más adelante el actor recuperó el deseo de una relación longeva y la encontró cuando se enamoró de Gisele Bündchen. Tras cuatro años juntos, pusieron punto final, y tal como venía sucediendo anteriormente, Leonardo no estuvo mucho tiempo soltero.

Durante seis años estuvo con Bar Rafaeli, una década menor que él, hasta que en 2011 confirmaron que seguirían rumbos distintos. Así llegó a su vida una etapa recordada por sus fanáticos: la breve relación de cinco meses con Blake Lively, quien en ese momento tenía 23, mientras él cumplía sus 37. Actualmente la actriz y modelo está casada con Ryan Reynolds.

Todas las relaciones del actor.

Un año más tarde, oficializó su noviazgo con Erin Heatherton, una modelo de Victoria’s Secret de 22 años. Pocos meses después, comenzó una relación con la modelo alemana Toni Garrn, de entonces 20 años, con quien estuvo en pareja durante 2013 y 2014. El largo listado no culmina allí: e 2015 durante un viaje a Nueva York conoció a Kelly Rohrbach, pero al poco tiempo la distancia demostró ser más fuerte que el amor que se tenían.

Antes de llegar a la actualidad, cruzó miradas con Nina Agdal, quien también deslumbraba en las pasarelas, y luego de conocerse en el Festival de Cannes decidieron darse una oportunidad. A los pocos meses, todo acabó... cuando ella tenía 25. Finalmente inició el vínculo con Camila Morrone, sin ocultarse de los flashes, y aunque todo parecía indicar que en esta ocasión rompería el patrón, no fue así.

Tras terminar la relación con la argentina se lo vinculó con la modelo Gigi Hadid, de 27 años, con quien habría roto el patrón de edad límite. Se los vio tomados de la mano en una fiesta, y también hay un video donde se lo ve al actor acariciándola, pero cuando descubre la presencia de paparazzi se aleja de ella de forma brusca.

El patrón de edad menor de 25 años fue roto cuando se lo vinculó con la modelo de 27 años, Gigi Hadid.

Este 2023 comenzó una nueva “relación con Victoria Lamas, hija del actor Lorenzo Lamas, de 23 años. No obstante hasta el momento no se confirmó la oficialización de la relación.

