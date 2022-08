La actriz Anne Heche sigue en coma, se le retirará el soporte vital y la familia anunció que ya no sobrevivirá

Anne Heche

La actriz estadounidense Anne Heche ha sido declarada oficialmente con muerte cerebral y se le retirará el soporte vital tras sufrir una lesión cerebral en un accidente automovilístico en Los Ángeles la semana pasada, según informaron sus seres queridos.

La actriz de 53 años, que permanece en coma y en estado crítico, permanecerá conectada a un ventilador para determinar si alguno de sus órganos restantes es viable para ser donado, según los deseos de Heche.

Heche, que se encuentra ingresada en el Centro de Quemados Grossman del hospital de West Hills, al norte de Los Ángeles, sufrió una “grave lesión cerebral anóxica” en el accidente del 5 de agosto, según un comunicado emitido el jueves por la noche en nombre de su familia y amigos. Dicha lesión está causada por una falta de oxígeno sostenida en el cerebro.

“Queremos agradecer a todo el mundo sus amables deseos y oraciones por la recuperación de Anne y agradecer al dedicado personal y a las maravillosas enfermeras que atendieron a Anne en el Centro de Quemados Grossman del hospital West Hills”, dijo un representante de sus seres queridos.

“Lamentablemente, debido a su accidente, Anne Heche sufrió una grave lesión cerebral anóxica y permanece en coma, en estado crítico. No se espera que sobreviva”, dijeron desde su círculo íntimo.

“Hace tiempo que ella decidió donar sus órganos y se la mantiene con respiración asistida para determinar si alguno es viable”, dice el comunicado.

“Anne tenía un corazón enorme y conmovió a todos los que conoció con su espíritu generoso. Más allá de su extraordinario talento, consideraba que difundir la bondad y la alegría era el trabajo de su vida, especialmente mover la aguja de la aceptación de quien ama. Se la recordará por su valiente honestidad y se la echará de menos por su luz”, continúa el comunicado.

El accidente

El automóvil que conducía Heche iba a tanta velocidad que se salió de la carretera y ardió al chocar contra el inmueble, provocando graves quemaduras a la actriz.

Hasta 59 bomberos trabajaron para sacarla de los escombros y llevarla a un hospital cercano en un operativo que se alargó 65 minutos y que fue cuestionado por demorarse una hora más hasta llegar al lugar del incidente.

Heche pudo comunicarse con dificultades en el momento de su rescate, pero perdió el conocimiento poco después y no ha vuelto a cobrar la conciencia.

Las condiciones en las que Heche se subió al volante de su vehículo también han sido motivo de intensas polémicas en las últimas horas, después de que fuera grabada conduciendo de manera temeraria y errática antes de colisionar.

Según reveló FoxNews, un oficial de la policía de Los Ángeles (LAPD) dijo que en los exámenes que le realizaron surgió evidencia de consumo de drogas en las horas previas a la tragedia. Heche se vio implicada en otro incidente de circulación menor tan solo unas manzanas antes de tener el accidente.

La actriz, que fue pareja de la actriz Ellen DeGeneres y el actor James Tupper, saltó a la fama a finales de la década de 1980 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela “Another World”.

Se consolidó en Hollywood con las películas “Donnie Brasco” (1997), “Volcano” (1997) y “I Know What You Did Last Summer” (1997).

(Con información de EFE)

