Paulina Rubio ofreció un concierto en Costa Rica ante un auditorio semivacío

Varios internautas mencionaron que el evento de Paulina Rubio tuvo baja asistencia pese a que algunas entradas fueron regaladas.

Hace unos días, Paulina Rubio ofreció un concierto en el Estadio Nacional de Costa Rica, sin embargo, internautas reportaron que tuvo una asistencia sumamente baja pese a que algunas entradas para el evento fueron regaladas.

Cabe aclarar que la cantante apodada como La chica dorada fue invitada a un evento del orgullo LGBT+ o PRIDE en Costa Rica y no se trataba de un show que formara parte de su gira.

“De hecho la parte más cercana al escenario se llamaba Pride Experience, era la parte más cara. Intentaron bajar los precios pero igual nadie quiso, al final regalaron las entradas a la gente que pasaba por ahí cerca”, escribió un usuario de Facebook.

Fotos: CUARTOSCURO Tw/@LanVi26

Mientras algunos atribuyeron la falta de público en el show a la falta de organización del evento, otros aseguraron que aparentemente ningún costarriciense tenía interés en ver a Paulina Rubio por su calidad musical.

“Así luce el concierto de Paulina Rubio a 25 minutos de comenzar, en el estadio nacional de Costa Rica (yo entré porque me la regalaron)”, escribió en su cuenta de Twitter el usuario @LanVl26.

El internauta compartió un video donde se veía a cerca de 500 personas en el recinto disfrutando de la música, pero al fondo se veían cientos de asientos vacíos y una cantidad enorme de espacio sin personas; la capacidad del estadio son al menos 30 mil asistentes.

Además, algunos usuarios de Twitter tundieron a la artista por haberlos hecho esperar cerca de dos horas, ya que aparentemente la cantante tuvo un contratiempo y el concierto empezó mucho después de lo planeado.

(Foto: Twitter)

“Bueno ya Paulina Rubio tiene 1 hora de atraso, ¿qué se cree, que nos regalaron las entradas? Si, pero me vale.”, señaló un asistente en su cuenta de Twitter.

A pesar de esto, el usuario @LanVl26, quien estuvo en el concierto, aseguró que la cantante hizo un gran esfuerzo y ofreció a sus fans un show de calidad, pues su repertorio fue amplio y las personas que estaban ahí lo disfrutaron absolutamente.

“Saliendo del concierto de la Paulina Rubio y tengo que aceptar que se la jugó como las grandes, a pesar de que solo había tres gatos, ella lo dio todo, cantó sus rolas viejas, sus rolas nuevas y todo mundo brincando”.

De acuerdo con diversos comentarios, el motivo por el que el estadio de Costa Rica se quedó casi vacío, fue que la empresa organizadora lanzó los boletos a la venta con muy poco tiempo de anticipación. Incluso otro usuario aseguró que no hubo difusión adecuada: “De hecho, yo solo me enteré previamente por que vi por acá hablando de eso, nunca vi ni un solo anuncio o publicidad de ningún tipo”, escribió.

(Foto: Twitter)

En contraparte, hubo habitantes locales que señalaron otra situación, aparentemente la comunidad LGBT+ de Costa Rica decidió no apoyar a la empresa que organizó el evento ya que habría aprovechado la oportunidad para lucrar con el movimiento de la diversidad sexual.

La cantante no emitió ningún comentario al respecto, pero los internautas se desataron creando algunos memes y frases como “Nunca había visto a Costa Rica tan unido para no ir al concierto de Paulina Rubio”, “Costa Rica demostró que tiene buen gusto” y “No hay nada seguro en la vida, pero de lo que si se está seguro, es de que Paulina Rubio no vuelve a Costa Rica”.

Por otra parte, hubo internautas que señalaron a Paulina Rubio como una artista inadecuada para la ocasión que se pretendía, pues no forma parte de la comunidad LGBT+ ni ha expresado ser aliada de la misma: “El ridículo que le hicieron a Paulina Rubio la mae ni culpa tiene que la hayan contratado. Nunca ha tenido la mejor voz, no tiene nada que ver con la comunidad y no ha tenido relevancia desde hace 15 años.”.

SEGUIR LEYENDO: