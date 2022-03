Detuvieron a actor de The Boys por agredir a joven en bar español

Anthony Starr interpreta el papel de Homelander en la serie The Boys

El actor neozelandés Anthony Starr, reconocido por interpretar al infame Homelander o El Vengador en la serie The Boys, fue arrestado en un bar de España por agredir a un hombre en estado de ebriedad.

La agresión sucedió en un bar de Alicante en la calle de Castaños donde presuntamente el actor de 46 años atacó, en estado de ebriedad, a un joven de 21 años. De acuerdo al medio de comunicación Información, el actor fue detenido por la Policía Nacional.

El incidente ocurrió, de acuerdo al diario español, alrededor de las dos de la mañana del miércoles. El actor le asestó dos puñetazos y le rompió un vaso en la cara a Bathuel, el joven agredido, lo que le provocó una herida en la ceja izquierda.

De acuerdo con la declaración de Bathuel, dos sujetos se encontraban en el bar cuando llegó con un amigo a la una de mañana. Uno de los dos sujetos (Anthony Starr) se encontraba en estado de ebriedad y apenas podía sostenerse en pie, por lo que empujaba a Bathuel y su amigo tratando de mantener el equilibrio.

El actor subió fotos de su estancia en España por el rodaje de la nueva película de Guy Ritchie (foto: Instagram/@toni.starr)

El amigo del joven, harto del comportamiento de Starr, le sugirió al acompañante del actor que lo calmara, a lo que el actor confrontó a Bathuel y le dijo “fuck you, fuck off” mientras lo empujaba. Al responder a las agresiones, Starr golpeó al hombre de 21 años en la mandíbula y cerca de la oreja. Después le asestó otro golpe con el vaso de vidrio, lo que causó la herida en la ceja.

Además, de acuerdo con el testimonio de Bathuel, el actor siguió amenazándolo diciendo en inglés: “no sabes con quién te has metido, no sabes quién soy yo y lo que has hecho. Has cometido el error de tu vida y te voy a buscar. Quiero matarte”. Curiosamente, Bathuel no sabía que se trataba de un actor famoso.

Posteriormente Bathuel logró zafarse de Starr y se dirigió al baño a lavarse, mientras el interprete fue expulsado del local por los porteros. Pero ahí no terminó la pelea. El neozelandés esperó al joven afuera del establecimiento y volvieron a intercambiar golpes hasta que llegó la Policía Nacional, quienes los separaron.

Bathuel fue trasladado a un hospital para ser atendido donde recibió cuatro puntos de sutura, de acuerdo con Europa Press, a quienes las autoridades confirmaron la noticia.

(foto: Twitter/@antonystarr)

Mientras que el actor fue arrestado y pasó la noche en la Comisaria Provincial de Alicante en espera de ser puesto a disposición judicial.

Anthony Starr forma parte del proyecto de filmación de la nueva película del director Guy Ritchie, rodaje que se llevó a cabo en Alicante. De hecho días antes compartió fotos de él en un restaurante y cerca del muelle de Alicante.

La película está titulada como The Interpreter, la cual tratará de un soldado que ayuda a un interprete que le salvó la vida en la guerra de Afganistán, la cual será protagonizada por el actor Jake Gyllenhal.

Irónicamente, Starr interpreta al principal antagonista de la popular serie estadounidense de la plataforma Amazon Prime, The Boys, quien se caracteriza por ser extremadamente violento y prepotente. La serie se encuentra en su tercera temporada, la cual se estrenará a mediados de este año, como dio a conocer la plataforma por medio de un teaser en el que mostraban a su personaje.

SEGUIR LEYENDO: