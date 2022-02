Cuál fue el trabajo de Rubén Aguirre después de interpretar al “Profesor Jirafales”

Aguirre fungió como voz en off del programa por una corta temporada Fotos: Cuartoscuro // Televisa

Uno de los personajes más recordados de La vecindad del chavo del ocho es sin duda el testarudo “Profesor Jirafales”, a quien siempre se le vio enamorado de “Doña Florinda” en la famosa ficción creada por Roberto Gómez Bolaños que se mantuvo al aire por décadas en toda América Latina.

Además del personaje de la vecindad, el fallecido Rubén Aguirre le dio vida a otros papeles de la serie como “Lucas Tañeda”, “Rufino Rufián”, “El Matonsísimo Kid”, “El Pocas Trancas”, entre otros, que le dieron la popularidad con la que gozó en vida.

El próximo julio de 2022 se cumplirán seis años desde el fallecimiento del actor ocurrido en Puerto Vallarta, Jalisco, donde perdió la vida a los 82 años por complicaciones de neumonía. Pero siendo su trabajo más popular el del “Profesor Jirafales”, el actor también tuvo otra faceta como locutor en Atínale al precio, programa de concursos conducido por Marco Antonio Regil.

Rubén Aguirre, "El Profesor Jirafales", es uno de los personajes más recordados del universo de 'Chespirito' Foto: Archivo

Esto sucedió a finales de la década de los 90, cuando Aguirre ya había dejado de trabajar con Roberto Gómez y el grupo se había disuelto. Fue entonces que el actor se unió al programa por invitación de Roberto Segoviano, el productor que ya había trabajado con él en los programas de Chespirito.

En dicho programa de Televisa, el actor que también se hizo popular por su alta estatura de 1.96 metros, no mostraba su imagen al público sino que fungía como la voz en off oficial del programa de concursos. Había entrado en sustitución del locutor Jaime Kurt.

Fungiendo como narrador de la emisión, Rubén se encargaba de presentar a las familias de concursantes y ‘gritaba’ los atractivos premios del programa, siendo recordado el grito de ‘Un aaaaauto’, el máximo premio de la emisión.

Marco Antonio Regil condujo el programa por varios años exitosamente Foto: Televisa

Pero con el año 2000, la producción del programa decidió prescindir de los servicios de Rubén para sustituirlo por un joven Héctor Sandarti, quien a la fecha es un presentador reconocido en el ámbito televisivo.

Fue entonces que el productor de la emisión, Enrique Segoviano, dio a conocer la salida del ‘Jirafales’. Así lo dijo hace 22 años:

“Lo que funciona no lo quites. Sin embargo, como productor y director de la emisión, me di cuenta que era necesario hacer este cambio”, explicó el también productor de los programas Anabel y Odisea Burbujas.

“Rubén es una persona a la que siempre he admirado por su entrega ante todo lo que hace. De hecho, cuando ocupó un puesto importante en el canal 8, fue mi jefe. Así que sabía que haría el mejor trabajo posible, como hasta el momento de su despedida. No obstante, nos dimos cuenta de que ya no estaba a gusto. Además, parece ser que retomará su carrera como comediante”, contó a El universal.

El recordado actor falleció en 2016 derivado de complicaciones por neumonía Foto: Archivo

Segoviano también admitió que Rubén Aguirre no “logró agarrar el ritmo” del programa. “Desde el principio estuvo al pie del cañón, pero creo, en mi opinión, que el problema con Rubén es que estuvo 20 años haciendo un trabajo totalmente diferente y lo que es un hecho es que no seguía el ritmo del programa. Siempre hubo –lo hablé mucho con él- un divorcio entre lo que estaba ocurriendo y el texto que debía seguir, fue ahí donde entramos en muchos problemas.

“Sería injusto decir que había equivocaciones de su parte porque equivocación es una palabra muy definitiva, más bien llamaría a estas cosas imprevistos, pues a la hora de hacer cambios sobre la marcha, Rubén se nos quedó muy atrás. Llegó un momento en que tuve que hablar con él y me dijo ‘Estoy dando todo lo que puedo’, cosa que nunca dudé, por lo que sugirió: ‘Pues traigan a otro que pueda’”, contó entonces.

Atínale al precio fue el último programa al aire de Rubén Aguirre, luego se dedicó a presentarse en circos hasta que se retiró de los reflectores hasta que perdió la vida en 2016.

SEGUIR LEYENDO: