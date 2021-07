Britney Spears ya no tiene abogado: se irá sin presentar la documentación para poner fin a la tutela del padre

El abogado de Britney Spears renuncia después de no presentar la documentación para poner fin a la tutela (Getty Images)

El abogado designado por la corte para Britney Spears, Sam Ingham, renunciará este martes después de no presentar la documentación necesaria para poner fin a la tutela que ejerce el padre sobre la cantante, informan medios locales.

Ingham había sido nombrado para representar a la cantante en la batalla en curso contra su padre, Jamie Spears, quien ha tenido el control de sus finanzas y decisiones personales desde 2008.

El sitio TMZ informó que dejará el cargo este martes. La estrella pop ha estado luchando para liberarse de la tutela de su padre durante años, pero la falta de acción de Ingham la obligó a pedir un abogado a su elección.

Para que la jueza termine la tutela, se debe presentar una solicitud legal, algo que el letrado nunca hizo y durante semanas ha ignorado las preguntas de los medios de comunicación del mundo y los fanáticos de Britney sobre por qué ha tomado esa decisión.

Se desconoce quién representará a la cantante en el caso.

El representante de Britney Spears, Larry Rudolph, renunció: “Mis servicios ya no son necesarios”

El martes, el representante de Britney también renunció, diciendo que “sus servicios ya no eran necesarios” porque la cantante no planea volver a los escenarios. Escribió una carta a la corte para comunicar que, aunque no había hablado con ella durante dos años, se había enterado de que la cantante había estado expresando el deseo de que su equipa dejara de estar al mando de su carrera.

“Siempre estaré increíblemente orgulloso de lo que logramos durante nuestros 25 años juntos. Le deseo a Britney toda la salud y la felicidad del mundo, y estaré allí para ella si alguna vez me necesita de nuevo, como siempre lo he estado”, señaló Rudolph en su nota enviada al padre del cantante, Jamie Spears, y a la abogada Jodi Montgomery, administradora de la fortuna de la cantante.

En su testimonio ante la corte el pasado 23 de junio, Britney acusó a Rudolph de obligarla a actuar durante la gira europea de 2018.

Ingham dijo anteriormente en una audiencia judicial en noviembre de 2020 que Britney tiene “miedo” de Jamie y “no volverá a actuar si su padre está a cargo de su carrera”. Luego presentó una petición en marzo para convertir a la fiduciaria legal de Jodi Montgomery de forma permanente.

“Britney siente que dejó en claro en el tribunal que quiere que se termine la tutela, pero casi dos semanas después, todavía está esperando que se presente la petición”, informó una fuente a Page Six. Y señaló que Britney e Ingham habían estado en contacto “varias veces” desde su testimonio, y agregó: “Durante esas conversaciones, ella le ha reiterado que quiere que presente la documentación para poner fin a la tutela”.

Ingham fue asignado al caso de Britney en 2008 al inicio de la tutela por la jueza Reva Goetz.

