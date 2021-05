“Mejor ataca a los pedófilos en Morena”: fuertes críticas a Estefanía Veloz tras pleito con Chumel Torres

Fotos: Cuartoscuro / Instagram @estefaniavloz

Después de que Chumel Torres generará polémica al entrar en conflicto con la exmorenista Estefanía Veloz por el tema en tendencia que ha girado en torno Víctor Trujillo, ahora en Twitter las discusiones que han llegado a generar un discursos facciosos entre sus fanáticos.

Los seguidores del influencer atacaron las afinidades de Veloz como luchadora por los derechos de la mujer y sus nociones a favor del feminismo. “En vez de atacar a Chumel Torres ataca a los pinch** violadores y pedófilos de Morena. Ataca que a pesar de todo pusieron a la hijita con un currículum falso. Por eso nada más te creen tus amigas progres”, se lee en un comentario en Twitter.

Algunos expresaron que incluso las declaraciones de la columnista dejaron “ver bien” al youtuber que tiene pleito casado con Veloz por sus publicaciones en contra de Brozo y la hiersexualización que argumenta, hubo en sus programas de televisión.

Sin embargo, hay quienes están en desacuerdo con Torres, pues opinan que está mal que apoye al Payaso Tenebroso y que acuse a Veloz de partidista en la polémica que giró en torno a las su publicaciones sobre el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Tuit en contra de Torres

“¿Todavía existe el intelectual Chumel Torres? Me entero que es tendencia, pero afortunadamente me bloqueó y no puedo ver sus mensajes, que me llegaban sin quererlo. Es como masaje cerebral, evitarse sus brillantes comentarios, llenos de inteligencia, como los que acostumbra”, comentó otro internauta.

En tanto, el influencer dio contestación a una petición de Veloz, ella dijo que López Obrador hizo mal al contratar modelos para sus campañas, pidió a Torres admitir que Brozo había hecho algo similar, sin embargo, este dijo que no daría su opinión pues nadie se lo había ordenado.

Por otra parte, Veloz recientemente dio una explicación sobre lo que eran los programas de televisión hasta hace no mucho, y en su columna para Milenio, precisó que el Mañanero de Brozo se volvió el programa insignia de la misoginia y del cinismo.

“Durante la década del 2000, la televisión mexicana estuvo plagada de imágenes que mostraban mujeres semidesnudas bailando, realizando todo tipo de tareas de manera hipersexualizada, o sentándose en las piernas de conductores que las cosificaban de forma muy cínica, dizque porque era gracioso.

Foto: Carlos Loret / Youtube.

“Un espacio donde esta conducta se convirtió en insignia fue El Mañanero, donde el conductor y protagonista era un payaso caracterizado de vagabundo, de nombre Brozo. Desfilaron allí políticos y demás celebridades para conversar con Brozo, mientras una mujer en traje de baño les bailaba y, en el caso de Marcelo Ebrard, hasta acariciaba en zonas íntimas a los invitados, algunos de los cuales estaban, a todas luces, muy incómodos. De ahí que muy pocas veces fueran invitadas mujeres a platicar al programa”, detalla una parte de la columna.

Incluso, llegó a mencionar que el show se enfocaba más en temas eróticos y en comentarios obscenos que en sí uno de discurso político, lleno de “tonterías” y otras banalidades.

“En El mañanero, el payaso anunciaba productos para la disfunción eréctil y hablaba de política. De vez en cuando exponía videos de funcionarios, pero principalmente se dedicaba a decir tonterías y toquetear mujeres en cadena nacional. Casi cual utilerías del set, las mujeres que Brozo ofrecía a sus invitados hombres hablaban muy poco –uno de los personajes tenía como principal característica esa falta de palabra— y solo lo hacían cuando éste les hacía algún comentario obsceno y vulgar sobre sus cuerpos.

“Ninguna tenía un nombre real, y algunos de los apodos que Brozo les ponía era La Nacha Plus, La Reata y, el más horrible de todos, La Becaria, nombre que hace alusión a las mujeres que estudian y que constantemente se encuentran en situaciones de vulnerabilidad en las cuales son acosadas”, se le en la publicación.

