Allisson Lozz recibe vacuna contra COVID-19: “No duele ni un pellizco”

Foto: @AllissonLozz / FB.

Allison Lozz, quién dejó el mundo de la actuación hace ya casi 10 años, aprovechó su cuenta de Instagram para comunicar que se inmunizó contra el Covid-19 en el estado de Colorado, en Estados Unidos. De acuerdo con su red social, esta se aplicó el biológico junto con su madre y esposo. Aseguró que las dosis “no duelen ni un poco” y llamó a la población local a vacunarse.

“Hoy me vacune y no dolió nada. Elegimos la Moderna (vacuna). Y ya está accesible aquí, al menos en Colorado, para todos. Dejaré el link en mi Bio para que los de Colorado saquen su cita. mucho me preguntaron, así que aquí está”, escribió en una historia de Instagram, también compartió un foto en el momento en el que le aplican la vacuna.

Explicó que solo hubo menores molestias, entre ellas un malestar muscular. Sin embargo después d esa descripción aseguró que se encuentra bien. “Por ahora me duele el brazo, como si fuera muscular. de lo demás estoy bien por ahora”, agregó en otra de sus historias.

“Primer vacuna lista, literal no dolió ni un pellizco. Ahí les estaré contando acerca de los síntomas”, explicó sobre su primera aplicación de la dosis de Moderna. Por otra parte la exactriz ha comentado que desde que dejó el mundo de la actuación se ha dedicado a ser emprendedora en el mundo de los cosméticos. Actualmente es directora de una prestigiosa marca, y utiliza su cuenta de Instagram para promocionar su negocio.

Allisson Lozz recibe vacuna anticoronavirus (Cortesía: @allisson_gtzz)

Sin embargo, no todo han sido buenas notcias para la interprete, pues en 2020, a través de un video en Instagram, la exactriz mexicana Allisson Lozz reveló que está perdiendo la visión, y contó que según los doctores, se quedará ciega aproximadamente en dos años.

“Estoy bien ciega desde bien jovencita y me dijeron que para los 30 ya no iba a ver nada. Entonces, tengo 28, faltan dos para no ver nada según, esperemos que la tecnología avance más, pero sí”, contó la intérprete a sus 86 mil seguidores.

Lozz, quien fue protagonista de exitosas telenovelas juveniles como Al Diablo con los Guapos o En nombre del amor, explicó que lleva lentes desde segundo de primaria. Su gran ilusión era operarse al cumplir la mayoría de edad, pero cuando llegó el momento, los doctores le informaron que no podían someterla a cirugía y que su córnea estaba muy dañada.

“Cuando tenía 18 años, yo estaba feliz porque ya me iba a hacer mi cirugía láser. Y yo vivía en ese momento en Chihuahua. Y me dijeron, ‘No puedes, tu retina es muy delgada, tu ojo es muy ovalado -tengo ojos muy grandes, como pueden notar-, entonces, no eres candidata a cirugía. Casi muero, es lo que esperé desde que tengo uso de razón. Uso lentes desde que estaba en segundo de primaria, entonces yo quería operarme, era lo que más deseaba. Me acompañó mi esposito, mi papá, estábamos todos emocionados y me dieron esa noticia”, relató en el video.

Foto: @AllissonLozz / Twitter.

Durante su infancia y adolescencia, Lozz fue una de las actrices mexicanas más reconocidas de la pequeña pantalla, y participó en exitosas series, como “Alegrijes y Rebujos”, “Rebelde”, o “Las Dos Caras de Ana”. Sin embargo, hace más de 10 años, la artista nacida en 1992 se retiró de los sets de grabación y del mundo del espectáculo, para dedicarse a su familia.

Ahora, reside en Colorado, Estados Unidos, junto a su esposo y sus dos hijas, London Rose y Sidney. Se dedica a la venta de cosméticos, y este mes de noviembre, su nombre destacó en los titulares de muchos medios de comunicación, por ganar una camioneta gracias a los buenos resultados que logró vendiendo los productos de belleza de la marca para la que trabaja.

SEGUIR LEYENDO: