Ruth Wilson rompió el silencio sobre su salida de The Affair y las escenas de sexo: “No me sentía segura en el set”

Ruth Wilson habló sobre su abrupta salida en 2018 de la exitosa serie de Showtime "The Affair"

Más de dos años después de que Ruth Wilson abandonara abruptamente el exitoso drama televisivo que protagonizaba, “The Affair”, la actriz ha hablado sobre ello y la complicada situación que hubo detrás de su sorpresiva renuncia.

Durante este tiempo Wilson no se había pronunciado, y fuertes rumores aseguraban que la propia cadena le había exigido no hablar de ello. Fue The Hollywood Reporter quien publicó las presuntas razones asociándolo a un “entorno de trabajo tóxico” y presiones para “innecesarios” desnudos y escenas de sexo junto a su co-star Dominic West.

Ahora la actriz, que ganó un Globo de Oro por su trabajo en la serie, ha arrojado algo más de luz al respecto. “La razón por la que no he hablado de ‘The Affair’ es porque no tengo claro cómo abordarlo. Hay mucho ruido y enfado alrededor de eso, y ciertamente depende de mí elegir cómo hablo de mi vida y mis experiencias”, aseguró en una entrevista a la revista Stylist.

No obstante, la actriz terminó profundizando un poco más. “Lo que es importante decir es que sí que di la cara. Sí tuve una voz. Sí que me defendí. Hubo una situación en 'The Affair’ donde las cosas no se sentían bien, y lidié con ello, lo gestioné para protegerme”, detalló la intérprete, de 38 años,

Wilson mencionó el movimiento #MeToo cuando habló sobre su salida del programa de Showtime: "Esto fue antes del #MeToo y antes de Harvey Weinstein; pero mis instintos fueron muy claros y fuertes sobre lo que sentía que estaba mal, sobre lo que estaba pasando, y sobre lo que no me sentía segura”.

Ruth Wilson y Dominic West en "The Affaire"

“The Affair” estuvo protagonizado por Wilson junto a Dominic West durante cuatro temporadas antes de que la actriz renunciara abruptamente en 2018 antes de la quinta y última temporada del programa.

A fines de 2019, el sitio especializado Hollywood Reporter dio a conocer los relatos de los miembros del equipo que hablaron de un “ambiente de trabajo hostil” en el set con respecto al manejo de las escenas de desnudez y sexo del programa.

A través de diversas declaraciones provenientes del círculo más próximo a la galardonada intérprete, el citado medio determinó que Wilson era presionada para protagonizar escenas que requerían desnudos por su parte, muchas veces sin ninguna justificación narrativa.

Según las fuentes, la creadora del show Sarah Treem exigía en múltiples ocasiones al reparto desnudos con los que no se sentían cómodos, algo que provocó una tensión laboral con Wilson y que terminó con una negociación para su salida del programa.

Una y otra vez, fui testigo de cómo Sarah Treem intentaba engatusar a los actores para que se desnudaran incluso si se sentían incómodos o no estaban obligados contractualmente a hacerlo ", indicó una fuente al citado medio. “Todos te están esperando” o “Te ves hermosa” eran algunas de las frases recurrentes que se escuchaban de los productores para persuadir y presionar a las actrices para que aceptaran grabar las escenas de alto contenido sexual.

Ruth Wilson disfrutó de un gran éxito interpretando a Alison Bailey en la serie dramática "The Affair", por la cual ganó un Globo de Oro. Sin embargo, en 2018 dejó el programa sin dar ninguna explicación

Uno de los conflictos habría surgido cuando la actriz se negó a rodar una escena que ella consideró “una violación”, exigiendo que se llamara a una doble. También protestó repetidamente por la disparidad que había entre los desnudos de los intérpretes masculinos y femeninos. Además, según se afirmaba en el citado medio, durante el rodaje de las escenas de sexo había presentes personas en el set “cuya presencia no era necesaria”.

La información no venía directamente de Wilson porque, según indicaTHR, firmó un acuerdo de confidencialidad que le impedía explicar las razones de su renuncia.

En febrero de 2017, meses antes del lanzamiento del movimiento #MeToo por las acusaciones contra el poderoso magnate de Hollywood Harvey Weinstein, Wilson presentó una queja formal a Showtime-CBS que abrió una investigación interna.

"Cuando nos enfrentamos a un reporte de comportamiento inapropiado que involucra a cualquier persona dentro de nuestras oficinas o producciones, inmediatamente iniciamos un proceso ", dijo un representante del canal en un comunicado.

Días después de su partida, la actriz se embarcó en una incómoda gira de prensa de su próxima película. Cuando se le preguntó en repetidas ocasiones sobre su misteriosa salida del programa, Wilson solo repetía que no podía hablar al respecto. “No se trata de paridad salarial, y no se trata de otros trabajos, pero realmente no se me permite hablar de eso”, dijo a The New York Times en agosto de 2018, instando a la periodista a contactar a Treem: “Hay una historia mucho más grande”.

Treem respondió con un artículo de opinión que decía que Wilson “era difícil de tratar”.

“Nunca le diría esas cosas a un actor. No es quién soy,” se defendió en un comunicado. “No soy una persona manipuladora y siempre he sido una feminista. La idea de que yo crearía un ambiente poco seguro o acosaría a una mujer en una de mis series es ridícula y no tiene sentido.”

Incluso aseguró que modificó alguna escena para que Wilson se sintiera más cómoda.

“Durante el tiempo de Ruth en el programa, traté de protegerla y filmar escenas de sexo de manera segura y respetuosa. No estábamos de acuerdo con las elecciones del personaje o si era necesaria o no una escena de sexo para avanzar en la trama, pero eso no es lo mismo que no respetar o apoyar la necesidad de una actriz de sentirse segura en su entorno de trabajo, que es algo que siempre tomo increíblemente en serio”, respondió.

Ahora Ruth Wilson tiene pendiente de estreno la segunda temporada de “His Dark Materials”’ de la BBC, que ya recibió buenas críticas en su primera entrega con Dafne Keen, James McAvoy y Lin-Manuel Miranda.

