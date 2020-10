“Quico” dejará de percibir regalías por las transmisiones de El Chavo del 8

Tras el revuelo que causó la noticia de la salida del aire de los programas de Roberto Gómez Bolaños Chespirito en gran cantidad de países, y el anuncio del actual presidente de Grupo Chespirito, Roberto Gómez Fernández, de dejar la empresa Televisa para la que trabajó durante décadas, el público se mostró desconcertado al ver de pronto interrumpido un programa que significa muchos años de cercanía a las audiencias, pues los emblemáticos personajes del escritor se han ganado su corazón y preferencia.

Carlos Villagrán, el actor que encarna al personaje de “Quico” externó su punto de vista respecto a la razón por la que el heredero del emporio habría de dar por terminada su relación con la empresa, derivado de lo cual dejaron de emitirse los capítulos. Así lo dijo el histrión:

“Todo mundo se indignó, de hecho mandaron de Brasil una carta dirigida a Televisa, amplia, extensa, total, absoluta, reclamando que por favor volvieran a poner el programa, precisamente ahora que lo necesitan más que nunca porque están dentro de casa, por que no pueden salir, por la pandemia”, dijo Villagrán para las cámaras del programa De primera mano.

Carlos intuye, sin asegurarlo, que el motivo de dicha separación y término de relaciones laborales tendría que ver con factores económicos, y lamentó que haya sido el público quien resultó más afectado por esta determinación.

“Entonces mandaron la carta, todo el mundo se indignó…pasar un programa tan blanco, tan sano, y quitárselos, porque había muy poco en la tele de ese tipo de comedia. Yo también me uno a ellos y decir cuál fue el motivo, el motivo fue: dinero”, agregó.

Explicó cuál habría sido la situación contractual de Gómez Bolaños y comparó la motivación del programa para el que trabajó en la década de los 70:

En vida (Chespirito) tenía un contrato que estaba vigente hasta el 31 de julio de este año, como dejó los derechos a su hijo Roberto Gómez Fernández, entonces se vence el contrato el 31 de julio y van ambas partes, Televisa y Roberto, a tratar de arreglarlo, entonces yo supongo, no me consta, que a la mejor Roberto pidió más dinero, entonces Televisa no ha de haber querido, o vio la ambición o vio otra cosa y prefirió sacar todos los programas de todos lados inclusive hasta de Facebook