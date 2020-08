“Siempre hemos hecho las cosas con el corazón”: Grupo Chespirito se manifestó en medio de su desacuerdo con Televisa

El fin de semana, "El Chavo del 8" salió del aire en todo el mundo

Días después de destaparse el conflicto con Televisa por los derechos de los personajes de Roberto Gómez Bolaños, Grupo Chespirito publicó un mensaje en su cuenta de Twitter para hablar sobre el tema.

“Siempre hemos hecho las cosas con el corazón y hoy más que nunca lo seguimos haciendo”, se indicó en el texto que venía acompañado por un par de caricaturas del Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, y que también estaba escrito en portugués, para informar a la gente en Brasil.

“Dedicamos cada día a preservar el legado de Chespirito y continuamos trabajando para que cada generación en todo el mundo conozca a los personajes e historias que nos hacen sonreír, sin querer queriendo”, decía el pequeño mensaje, en el que no se ofreció más información.

El mensaje que se publicó la mañana de este jueves en el Twitter de Grupo Chespirito

Por ahora no está claro si las negociaciones con Televisa continúan, están en pausa o definitivamente canceladas.

Tampoco se sabe si la familia de Gómez Bolaños, que conforma el Grupo Chespirito, ha recibido ofertas de otras televisoras para transmitir El Chavo del 8.

El fin de semana causó impacto en toda América Latina la noticia de que El Chavo había dejado de transmitirse en todo el mundo debido a una falta de arreglo entre los herederos de Chespirito (al frente de quienes se encuentra Roberto Gómez Fernández) y la empresa Televisa.

Chespirito cedió los derechos de sus personajes a Televisa hasta julio de este año

Días después el actor Edgar Vivar, el famoso intérprete del Señor Barriga y Ñoño, rompió el silencio y contó algunos detalles del desencuentro.

En una entrevista para el programa radiofónico La Taquilla, con René Franco, Vivar explicó que Gómez Bolaños había cedido a Televisa los derechos de los personajes hasta el 30 de julio de 2020, razón por la cual a partir del 1 de agosto ya no se transmitieron los programas.

“Roberto Gómez Bolaños tenía apalabrado, contrato de por medio, el usufructo de los derechos de los personajes y de su creación literaria hasta el 30 de julio de este año. Casi 6 años después de su muerte y no se renovaron esos derechos, la empresa Televisa no quiso pagar ”, comentó.

Edgar Vivar dijo que Televisa no quiso pagar para renovar los derechos

Según Vivar, la televisora no quiso pagar porque ya no veía como un negocio rentable la transmisión de los programas y por ese motivo no se renovó el contrato con la familia del comediante.

“Por un lado pienso que esto es bueno porque va a dar oportunidad de renegociar algo, un negocio que le ha dado a la empresa Televisa muchísimos millones de dólares, muchísimo dinero que, hablando por mí como intérprete y parte del programa, gran parte de ese dinero nunca lo vimos nosotros. Qué visión y qué inteligencia de Roberto de ponerle un plazo a esto”, añadió.

Además del pesar de los seguidores del programa, que se cuentan en millones en toda América Latina, los integrantes del Chavo usaron sus redes para manifestarse.

Florinda Meza habló fuerte tras la salida del aire de los programas de Roberto Gómez Bolaños

Florinda Meza tuvo la reacción más airada y expresó su molestia ante lo injusto de la situación.

“Va en contra de sus propios intereses comerciales, porque en este momento queremos ver todo aquello que nos recuerde un mundo que fue mejor. Chespirito ya es un programa de culto. Es parte del ADN de los latinos, lo llevamos en la memoria genética”, añadió.

Para Florinda, la medida es poco inteligente y “es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran”.

