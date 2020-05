Murió Lynn Shelton, directora de “Mad Men” y “Glow”. La estrella de ‘GLOW’, Marc Maron, califica la muerte de su pareja como "devastadora" (Shutterstock)

Lynn Shelton, una de las directoras emblemáticas del cine independiente, murió el viernes a los 54 años a causa de unas complicaciones generadas por una enfermedad sanguínea no identificada previamente. Su pareja, el actor y comediante Marc Maron, a quien Shelton dirigió en la serie “Glow”, fue el encargado de dar a conocer la triste noticia.

“Lynn falleció anoche. Se derrumbó ayer por la mañana después de haber estado enferma durante una semana”, informó Maron en un comunicado. “Había una condición subyacente previamente desconocida. No fue COVID-19. Los médicos no pudieron salvarla”.

”Es devastador. Estoy desconsolado y en completo shock y realmente no sé cómo avanzar después de este momento. La hice feliz, me hizo feliz, éramos felices, habíamos empezado una vida juntos, no puedo creer que esto esté pasando”, expresó el actor.

Shelton era de las representantes más destacadas del cine independiente estadounidense, dirigiendo “Humpday”, “Your Sister’s Sister”, “Sword of Trust” y “Laggies”.

Maron y Shelton no solo eran socios fuera de la pantalla, también colaboraron en proyectos juntos. Shelton dirigió a Maron en “Glow”, también trabajaron juntos en la película “Sword of Trust”, así como en su especial “End Times Fun”.

La estadounidense fue una prolífica directora de series de televisión y dirigió episodios de “Mad Men”, “The Mindy Project”,"Master of None", “Love”, “New Girl", The Morning Show”, y en el último tiempo había estado trabajando en la serie de Hulu, “Little Fires Everywhere", protagonizada y producida por Reese Witherspoon y Kerry Washington.

La noticia ha dejado al mundo del entretenimiento en estado de shock. Con mucho dolor, sus colegas despidieron a Shelton, oriunda de Ohio, en las redes.

“Estoy devastada al enterarme sobre el fallecimiento de Lynn Shelton ayer. Estoy completamente en shock porque esta cineasta vibrante, talentosa y conmovedora ya no está con nosotros. Lynn tenía mucha pasión por nuestra serie, Little Fires Everywhere”, expresó Witherspoon.

“Hicimos muchas cosas juntos”, declaró Mark Duplass a través de Twitter. Él era un colaborador habitual con Shelton, protagonista de su película de 2009 “Humpday”, una representación de la sexualidad masculina a través de una mirada femenina. El actor dijo haber perdido a una “querida amiga” y elogió su creatividad. “Ojalá hubiéramos hecho más”, añadió Duplass. “Su inagotable energía creativa y su contagioso ánimo eran incomparables. Ella me mejoró. Nos abrimos camino, nos formamos, reímos, nos impulsamos mutuamente. Como una familia. Es una profunda perdida”.

“Descansa en paz, Lynn Shelton. Maldición. Un talento singular y una persona muy agradable. Esto es horrible y muy, muy triste”, dijo el director James Gunn en Twitter.

Shelton estuvo previamente casada con Kevin Seal, con quien tuvo un hijo, Milo.

