En el vídeo aparecen los integrantes de la agrupación desde sus respectivos hogares y en situaciones cotidianas, donde en algunos casos hacen partícipes a sus hijos. Las reacciones al clip por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, agradeciendo el gesto: "Un video bellísimo, se me salieron las lágrimas”; “Qué bonita canción, me llenó de esperanza”, “Gracias por darnos este video tan bonito”, “Gracias por tanto”.