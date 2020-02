"Lamentablemente sufrí un secuestro y me dieron de golpes con un bóxer, que es un fierro que me reventó la cara, y yo como actor, trabajo con la cara y estoy deshecho, al principio sólo me iban a hacer un secuestro exprés, pero se complicó, cuando se dieron cuenta de mis cosas vieron las cosas de mis hijas, sus fotos, los papeles de la escuela y eso fue terrible, para mí fue horrible”, relató.