En tanto, Harry y Meghan están recién llegados a Reino Unido tras una gira de diez días por Sudáfrica. Durante el viaje en compañía de su bebé Archie, el nieto de la reina Isabel II anunció que tanto él como su esposa demandaron al tabloide The Mail on Sunday por la publicación de una carta privada que la ex actriz envió a su padre, Thomas Markle.