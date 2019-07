Behind The Scenes 'Atado Entre Tus Manos' – Tommy Torres, Sebastian Yatra

Behind The Scenes 'Créeme' – Karol G, Maluma

Behind The Scenes 'Desconocidos' – Mau y Ricky, Manuel Turizo, Camilo

Behind The Scenes 'I Can't Get Enough' – Benny Blanco, Tainy, Selena Gomez, J Balvin

Behind The Scenes 'La Plata' – Juanes Ft. Lalo Ebratt

Behind The Scenes 'Lindo Pero Bruto' – Thalía, Lali

Behind The Scenes 'Lost in the Middle of Nowhere' – Kane Brown, Becky G

Behind The Scenes 'Taki Taki' – DJ Snake Ft. Selena Gomez, Ozuna, Cardi B

Behind The Scenes 'Temes' – iLe

Behind The Scenes 'Tu Vida En la Mía' – Marc Anthony