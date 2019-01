"Yo estaba ensayando una obra, y por primera vez tenía una alternante, cuando me enteré de que Alfonso me había escogido para la película. Lo conocí al final del proceso de casting, incluso no sabía para qué película estaba audicionando, y de pronto todo se precipitó, después de mucho tiempo de mi penúltima audición, al día siguiente me dicen que me había escogido y también me entero de que es un proyecto que va a durar seis meses", contó sobre la forma en que llegó a participar en la cinta que ha causado sensación a nivel internacional.