Los fans de Game of Thrones, la serie de HBO, esperan hace siete años Vientos de invierno (The Winds of Winter), el volumen que promete continuar la colección Canción de fuego y hielo, que George R.R. Martin comenzó en 1996 y que cuenta con cinco novelas publicadas de las siete totales. Para que sobrelleven mejor la demora, el autor anunció la salida de Fuego y sangre (Fire and Blood), un volumen de 640 páginas con relatos que también pertenecen a la saga, que narran "la historia definitiva de la familia Targaryen en Poniente", según el autor.