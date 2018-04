La actriz también habló sobre el racismo en los Estados Unidos. "El racismo existe y está mucho más latente de lo que la gente creía. No lo podemos seguir negando. Tenemos que levantar nuestras voces. Hay lugares en este país en los que si me ofrecen un trabajo ahí no lo tomaría. No llevaría a mis hijos a ciertas partes de Estados Unidos y eso es bastante problemático", afirmó.