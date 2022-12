Murió la pionera feminista afroamericana Dorothy Pitman Hughes

Dorothy Pitman Hughes posa en su casa de St. Johns, Florida, el 24 de septiembre de 2013, con un póster que usa una imagen de 1970 de ella y Gloria Steinem. (Bob Self/The Florida Times-Union vía AP)

Dorothy Pitman Hughes, una pionera feminista afromaericana, defensora del bienestar infantil y activista comunitaria de toda la vida que recorrió el país hablando con Gloria Steinem en la década de 1970 y aparece con ella en una de las fotos más icónicas del movimiento feminista de la segunda ola, falleció. Tenía 84 años.

Hughes murió el 1 de diciembre en Tampa, Florida, en la casa de su hija y su yerno, dijo Maurice Sconiers de la funeraria Sconiers en Columbus, Georgia. Su hija, Delethia Ridley Malmsten, dijo que la causa de su muerte fue la vejez.

Aunque llegaron al feminismo desde diferentes lugares, Hughes del activismo comunitario y Steinem del periodismo, las dos forjaron una poderosa asociación de oradores a principios de la década de 1970, recorriendo el país en un momento en que el feminismo era visto como predominantemente blanco y de clase media, una división que se remonta a los orígenes del movimiento de mujeres estadounidense. Steinem le dio crédito a Hughes por ayudarla a sentirse cómoda hablando en público.

En una de las imágenes más famosas de la época, tomada en octubre de 1971, los dos levantaron sus brazos derechos en el saludo Black Power. La foto está ahora en la Galería Nacional de Retratos.

Hughes, su trabajo siempre arraigado en el activismo comunitario, organizó el primer refugio para mujeres maltratadas en la ciudad de Nueva York y cofundó la Agencia de la Ciudad de Nueva York para el Desarrollo Infantil para ampliar los servicios de cuidado infantil en la ciudad. Pero quizás fue mejor conocida por su trabajo ayudando a innumerables familias a través del centro comunitario que estableció en el West Side de Manhattan, ofreciendo guardería, capacitación laboral, capacitación en defensa y más.

“Sacó a las familias de la calle y les dio trabajo”, dijo Malmsten, su hija, a The Associated Press el domingo, reflexionando sobre lo que sentía que era el trabajo más importante de su madre.

Steinem también rindió homenaje al trabajo comunitario de Hughes. “Mi amiga Dorothy Pitman Hughes dirigió un centro pionero de cuidado infantil en el lado oeste de Manhattan”, dijo Steinem en un correo electrónico. “Nos conocimos en los años setenta cuando escribí sobre ese centro de cuidado infantil, y nos convertimos en compañeros de conversación y amigos de toda la vida. La echaremos de menos, pero si seguimos contando su historia, seguirá inspirándonos a todos”.

Laura L. Lovett, cuya biografía de Hughes, “With Her Fist Raised“, salió el año pasado, dijo en Ms. Magazine (de la cual Pitman fue cofundadora junto con Steinem) que Hughes “se definió a sí misma como feminista, pero arraigó su feminismo en su experiencia y en necesidades más fundamentales de seguridad, comida, refugio y cuidado infantil”.

Gloria Steinem, izquierda, y Dorothy Pitman Hughes levantan sus puños juntos, asemejándose a una fotografía tomada durante el apogeo de su activismo juntos, en el Teatro Lazarra de la Universidad del Norte de Florida en Jacksonville, Florida, durante un evento de charlas el 10 de marzo de 2011. (Jon M. Fletcher/The Florida Times-Union vía AP)

Nacida como Dorothy Jean Ridley el 2 de octubre de 1938 en Lumpkin, Georgia, Hughes se comprometió con el activismo a una edad temprana, según un obituario escrito por su familia. Cuando tenía 10 años, decía, su padre casi fue golpeado hasta la muerte y abandonado en la puerta de la familia. La familia creía que había sido atacado por el Ku Klux Klan, y Hughes decidió dedicarse a ayudar a los demás a través del activismo.

Se mudó a la ciudad de Nueva York a fines de la década de 1950 cuando tenía casi 20 años y trabajó como vendedora, cantante de clubes nocturnos y limpiadora de casas. En la década de 1960 se había involucrado en el movimiento de derechos civiles y otras causas, trabajando con Martin Luther King Jr., Malcolm X y otros.

A fines de la década de 1960, estableció su centro comunitario West 80th St., brindando atención a los niños y también apoyo a sus padres.

“Se dio cuenta de que los desafíos del cuidado infantil estaban profundamente enredados con problemas de discriminación racial, pobreza, uso de drogas, viviendas deficientes, hoteles de asistencia social, capacitación laboral e incluso la Guerra de Vietnam”, escribió Lovett el año pasado. Hughes “reconoció que el ancla más fuerte para la acción comunitaria local se centraba en los niños y trabajó para arreglar las raíces de la desigualdad en su comunidad”.

Fue en el centro donde conoció a Steinem, entonces un periodista que escribía una historia para New York Magazine. Se hicieron amigos y, de 1969 a 1973, hablaron en todo el país en campus universitarios, centros comunitarios y otros lugares sobre cuestiones de género y raza.

“El estilo de Dorothy era denunciar el racismo que vio en el movimiento de mujeres blancas”, dijo Lovett en Ms. “Con frecuencia subió al escenario para articular la forma en que el privilegio de las mujeres blancas oprimía a las mujeres afromaericanas, pero también ofreció su amistad con Gloria como prueba de que este obstáculo podría superarse”.

En la década de 1980, Hughes se estaba convirtiendo en una empresaria. Se había mudado a Harlem y abrió un negocio de suministros de oficina, Harlem Office Supply, la rara papelería en ese momento que estaba dirigida por una mujer afroamericana. Pero se vio obligada a vender la tienda cuando un Staples abrió cerca, parte del programa Upper Manhattan Empowerment Zone del presidente Bill Clinton.

ARCHIVO - Gloria Steinem y Dorothy Pitman Hughes asisten a los Ms. Foundation for Women Gloria Awards en Cipriani 42nd Street en Nueva York, el 1 de mayo de 2014. (Foto de Scott Roth/Invision/AP, archivo)

Ella recordaría algunas de sus experiencias en el libro de 2000, “Wake Up and Smell the Dollars! ¡De quién es este centro de la ciudad de todos modos!: La lucha de una mujer contra el sexismo, el clasismo, el racismo, la gentrificación y la zona de empoderamiento”.

Hughes fue interpretado en “The Glorias”, la película de 2020 sobre Steinem, de la actriz Janelle Monaé.

Le sobreviven tres hijas: Malmsten, Patrice Quinn y Angela Hughes.

(con información de AP)

Seguir Leyendo: