La Justicia de EEUU suspendió al perito especial encargado de los documentos incautados en la residencia de Trump.

Una corte de apelaciones estadounidense rechazó este jueves el pedido del ex presidente Donald Trump para evitar que los fiscales examinen miles de documentos del gobierno que estaban en su residencia de Florida luego de dejar el cargo.

El Tribunal federal de Apelaciones de Atlanta, Georgia, anuló por unanimidad la orden previa de un juez de Florida de nombrar un “maestro especial” para la revisión de los documentos incautados en agosto en su propiedad de Mar-a-Lago, en Palm Beach, lo que evitaba al Departamento de Justicia usarlos en su investigación sobre la actuación de Trump respecto a esos documentos.

Ese nombramiento había sido uno de los mayores logros judiciales de Trump en la batalla judicial que mantiene con el actual Gobierno de EEUU. en relación con esos documentos, puesto que el perito era el encargado de determinar a qué papeles podía acceder el Ejecutivo en su investigación y a cuáles no.

El material incautado incluye miles de grabaciones de la Casa Blanca que pertenecen al Archivo Nacional, así como más de 100 documentos clasificados, algunos marcados como de alto secreto.

El Tribunal federal de Apelaciones de Atlanta, Georgia, anuló por unanimidad la orden previa de un juez de Florida de nombrar un "maestro especial" para la revisión de los documentos incautados en agosto en su propiedad de Mar-a-Lago.

El nombramiento de un “maestro especial” y las órdenes relacionadas emitidas por un juez de Florida, retrasaron y amenazaron con desactivar la investigación criminal que el Departamento de Justicia adelanta contra Trump por la posesión no autorizada de información de defensa nacional bajo la ley sobre espionaje, y por obstrucción de la justicia.

El Tribunal de Apelaciones de Atlanta falló que no hubo nada ilegal en el allanamiento del 8 de agosto en la residencia de Trump, cuando se incautaron los documentos, y que el juez de Florida no tenía jurisdicción para poner límites a su revisión por parte del departamento de Justicia.

“Es realmente extraordinario que se ejecute una orden en la residencia de un ex presidente, pero no en un modo que afecte nuestro análisis legal o que de una licencia judicial para interferir en una investigación en marcha”, señala el fallo, que anula las restricciones que podrían haber obstaculizado la investigación por parte del fiscal especial Jack Smith, nombrado el 18 de noviembre para hacerse cargo de las dos mayores investigaciones federales contra el ex mandatario.

La otra investigación busca determinar el papel jugado por Trump en el asalto al Capitolio por parte de sus partidarios el 6 de enero de 2021 para evitar la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales.

La otra investigación busca determinar el papel jugado por Trump en el asalto al Capitolio por parte de sus partidarios el 6 de enero de 2021 para evitar la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales.

Durante unos breves argumentos ante el Tribunal de Apelaciones de Atlanta la semana pasada, los tres jueces --nombrados por el Partido Republicano-- sugirieron que Trump y su equipo legal querían un trato especial que no se habría concedido a ningún otro estadounidense al permitirle la oportunidad de impugnar la orden de registro ejecutada en su casa mucho antes de que se presentaran cargos, informó DPA.

En este sentido, los abogados del ex mandatario estadounidense no han conseguido demostrar que el Gobierno abusó de su autoridad al registrar su propiedad, mientras que el tribunal ha rechazado las afirmaciones de Trump en las que indica que los documentos podrían estar protegidos por ser personales bajo la Ley de Registros Presidenciales.

(Con información de EFE y Europa Press)

