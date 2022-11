“Meridians” en Art Basel Miami Beach: otro gran año para la muestra de obra de gran formato

"Silla", de la colombiana María José Arjona, es uno de los atractivos del sector "Meridians". (nachomartinfilms)

La apertura oficial de Art Basel Miami Beach, realizada para la preview de dos días que disfrutan los invitados VIP (el público accede del 1 al 3 de diciembre), incluyó una visita guiada muy especial: el sector Meridians, de obra de gran tamaño. La hizo en persona Magalí Arriola, la directora del Museo Tamayo de México, quien por tercera vez es curadora de la sección “cuyo formato se extiende más allá del formato estándar de la feria”, según define el sitio de Art Basel.

Meridians es el sector más joven de la feria (fue inaugurado en 2019) y siempre es muy esperado por la exquisita selección de obras de arte que alberga. Explicó Arriola su concepto: “En esta nueva edición se hacen presentes cuerpos esculpidos, cuerpos sexualizados, cuerpos que actúan y cantan —cuerpos mestizos, negros y blancos— para desafiar los cánones históricos del arte y su relación con la representación del poder, para abrir nuevas perspectivas para el activismo artístico en temas de género y etnia”.

La curadora eligió 20 proyectos de escala notable de artistas tanto reconocidos como emergentes. En la visita se detuvo ante el ambiente visual inmersivo creado por Cauleen Smith, que incluye su película Sojourner, un homenaje y una utopía feminista y afroamericana. Lo presentaron las galerías Morán Morán y Corbett vs. Dempsey.

Ambiente inmersivo de Cauleen Smith, con imágenes de su película "Soujourner", en Art Basel Miami Beach

O Let The Mermaids Flirt with Me, de Christopher Myers, con sus coloridas cajas de luz dentro de una estructura que simula una capilla: una obra profundamente poética que se activa para mostrar la animación de las figuras que muestra. O Silla, justo a la entrada del sector, de la artista colombiana María José Arjona y una performance diaria de hasta seis horas, donde la autora representa el rol crítico del cuerpo en el movimiento como forma de coreografía política.

Otra obra performativa, Corpo RanfLA 2.0, de rafa esparza, mostrará también al artista como un ciborg mitad máquina de montar ponies antigua, de las que se activaban con monedas, transformada en un vehículo lowride. Tras la única presentación del artista latino de Los Angeles, la estructura continuará en exhibición.

Un trabajo de la famosa serie Birth Project de Judy Chicago, Birth, de 1984, es una pieza monumental tejida a mano: su proyecto original fue una colaboración con tejedoras para representar la ausencia de imágenes alrededor del momento de dar a luz.

"Columbus Day", de Edgar Heap of Birds, otra de las obras destacadas de "Meridians" en Art Basel Miami Beach.

Muchos de los que recorren los pasillos se detienen ante la obra a gran escala Munanfinda, del cubano José Bedia. Según el autor, lo que llama la atención de la obra no es solo el tamaño, sino el estar elaborada totalmente a mano con elementos naturales. Eso, dentro de un circuito de arte que utiliza cada vez más los soportes tecnológicos, hace que las personas se detengan a mirar y admirar la obra.

Entre las novedades de la edición 2022 se destacan las obras que lleva la galería nativo-americana K Art, una de las cuales está en Meridians. Se trata de Columbus Day, de Hock E Aye Vi Edgar Heap of Birds, de las naciones Cheyenne y Arapaho. Consiste en 24 impresiones en tinta principales y otras 24, fantasmales, que representan el modo en que las comunidades indígenas suelen ser vistas: como si fueran transparentes, como si estuvieran en proceso de desaparición. Los textos de las impresiones, como sugiera el título, aluden a la llegada de los europeos a América y su estela de devastación.

También sobresale Achados e perdidos, de Jonathas de Andrade. Hace 10 años que Andrade recorre vestuarios en busca de trajes de baño olvidados. Su instalación consiste en una selección de ellos presentados en esculturas de tamaño natural de caderas masculinas, cortadas apenas comienza el abdomen y apenas comienzan las piernas, pura ingle y nalgas. El artista encargó los moldes a ceramistas de Tracunhaém, en el nordeste brasileño, para cruzar la artesanía tradicional y las representaciones contemporáneas de la masculinidad.

"Achados e perdidos", obra del brasileño Jonathas de Andrade, en Art Basel Miami Beach, expuesta en Art Basel Miami Beach.

Pero además de las instalaciones, pinturas, performance, Meridian es el sector idóneo para encontrarse alguna celebridad, como Venus Williams, quien asistió a la jornada inaugural del evento.

En ese sector lleno de color uno puede hallar a famosos, artistas, galeristas, muchos influencers… La variedad de personas de diferentes países despeja todas las dudas: el arte une. Art Basel es, por excelencia, ese espacio idóneo para la diversidad.

