Qué es la visa Einstein y cómo obtenerla

Conocida como visa Einstein o visa para genios, la visa EB-1 está reservada para personas que han alcanzado la cima de sus respectivos campos. El gobierno de Estados Unidos pone como ejemplos a ganadores del Oscar, escritores laureados, medallistas olímpicos y académicos e investigadores reconocidos, pero lo cierto es que no hay que ser genio para obtener una visa Einstein. La abogada especializada en visas a Estados Unidos, Susan McFadden dijo a la BBC que “no tienes que ser ganador de un premio Nobel para recibir una visa de abilidad extraordinaria. Yo he obtenido visas EB-1 para personas de las que tu nunca has escuchado y nunca lo harás”.

La EB-1 es lo que se conoce como una visa de primera preferencia, basada en el empleo. La idea es atraer personas excepcionales. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), estas son las tres categorías de visa Einstein y los requisitos de cada una.

Aptitud extraordinaria

Para clasificar, no es necesario tener una oferta de empleo o certificación laboral. Pero si se debe demostrar alguna aptitud extraordinaria en las ciencias, ates, educación, negocios o deportes a través de reconocimiento nacional o internacional (una medalla olímpica o el premio Cervantes, por ejemplo). Es necesario facilitar pruebas de algún logro obtenido y tener evidencia que demuestre trabajar aún en el área de experiencia. De lo contrario, debe cumplir con tres de estos diez criterios:

Prueba de que recibió premios o galardones a la excelencia menos reconocidos nacional o internacionalmente

Prueba de su membresía en asociaciones en su campo que exijan que sus miembros obtengan logros destacados

Prueba de materiales publicados sobre usted en publicaciones profesionales o en publicaciones comerciales importantes o en otros medios de comunicación importantes

Prueba de que se le ha pedido que juzgue el trabajo de otras personas, ya sea individualmente o como parte de un panel

Prueba de sus contribuciones científicas, artísticas, en el campo académico, en los deportes o en relación con los negocios de notable importancia en su campo

Prueba de autoría de artículos académicos aparecidos en publicaciones profesionales o en publicaciones comerciales importantes o en otros medios de comunicación importantes

Prueba de que su trabajo se ha exhibido en exposiciones o muestras artísticas

Prueba de su desempeño en un papel principal o de suma importancia en organizaciones distinguidas

Prueba de que usted cuenta con un salario alto o con alguna otra remuneración notablemente alta en comparación con otras personas en su campo

Prueba de sus éxitos comerciales en las artes escénicas.

Puedes solicitar a tu nombre mediante un Formulario I-140, Petición para trabajador extranjero.

Profesores e investigadores sobresalientes

La razón para entrar a los Estados Unidos deberá ser la búsqueda de una titularidad o de un puesto de profesor titular o de un puesto investigativo similar en una universidad, institución de educación superior o empleador privado. Es necesario demostrar reconocimiento internacional con sus destacados logros en un campo académico particular, y tres años de experiencia en la docencia o en la investigación en esa área académica.

Además de proporcionar una oferta de empleo de su futuro empleador en Estados Unidos, el empleador debe demostrar logros que estén documentados y que emplea por lo menos a 3 investigados a tiempo completo. No se requiere la certificación laboral. También debe cumplir con dos de los seis requisitos siguientes:

Prueba de que ha recibido premios o galardones importantes por sus destacados logros

Prueba de su membresía en asociaciones que exijan que sus miembros obtengan logros destacados

Prueba de material publicado en publicaciones profesionales escrito por otros sobre el trabajo del extranjero en el campo académico

Prueba de su participación, ya sea en un panel o individualmente, como juez del trabajo de otros en el mismo campo académico o en un campo relacionado

Prueba de contribuciones investigativas científicas o académicas originales en su campo

Prueba de autoría de libros o artículos académicos (en publicaciones académicas de circulación internacional) en su campo.

Para iniciar el proceso de solicitud, tu empleador estadounidense deberá presentar un Formulario I-140, Petición para Trabajador Extranjero. Como parte del proceso de solicitud, tu empleador debe poder demostrar su capacidad continua de pagarte el salario ofrecido a partir de la fecha de prioridad. Tu empleador puede usar un informe anual, declaración de impuestos federales, o estado financiero auditado para demostrar que tiene capacidad continua para pagarte tu salario.

Ejecutivos o gerentes de multinacionales

Es necesario haber estado empleado fuera de Estados Unidos durante al menos un año de los tres años anteriores a la petición o de la más reciente admisión legal de no inmigrante si ya trabajas para el empleador estadounidense peticionario. El peticionario estadounidense debe haber realizado negocios durante al menos un año, o tener una relación cualificada con la entidad para la que tú trabajas fuera de Estados Unidos, y tener la intención de emplearte a nivel gerencial o ejecutivo. No se requiere una certificación laboral.

Para iniciar el proceso de solicitud tu empleador deberá enviar el Formulario del USCIS I-140. Como parte del proceso de solicitud, tu empleador debe poder demostrar su capacidad continua de pagarte el salario ofrecido a partir de la fecha de prioridad. tu empleador puede usar un informe anual, declaración de impuestos federales, o estado financiero auditado para demostrar que tiene capacidad continua para pagarte tu salario.

