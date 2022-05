Bill Gates reconoció que debería haber escuchado los consejos de Melinda sobre su relación con Jeffrey Epstein

Bill Gates Habla Sobre Sus Encuentros Con Jeffrey Epstein

Bill Gates dijo que lamenta no haber seguido el consejo de su ex esposa Melinda sobre reunirse con Jeffrey Epstein. En una entrevista con la cadena CBS en marzo, la primera que concedió desde su sonada separación en mayo de 2021, Melinda French Gates había reconocido que se reunió en una ocasión con Epstein: “Quería ver quién era este hombre, y me arrepentí desde el momento en que entré por la puerta”.

“Era asqueroso (...) Tuve pesadillas después”, dijo tras admitir que su “corazón está con las jóvenes” que fueron víctimas del depredador sexual.

La filántropa aseguró que estaba molesta con las reuniones que había mantenido su ex marido y fundador de Microsoft con Epstein.

Y ahora, durante una entrevista con Today, Bill Gates reconoció que ella tenía razón y que debería haberle hecho caso. “Ciertamente cometí un error gigante. No sólo al encontrarme con él en primer lugar sino reunirme con él varias veces”, afirmó.

Jes Staley, ex ejecutivo del JP Morgan y ex presidente de Barclays; Lawrence Summers, ex secretario del tesoro de EEUU; el magnate Jeffrey Epstein; Bill Gates, co-fundador de Microsoft

“Tenía el objetivo de reunir dinero para la salud global. No me di cuenta de que reunirme con él casi que minimizaba las cosas terribles que hizo. Me enteré más de eso con el tiempo pero agrego eso a la lista de grandes errores, incluyendo el hecho de que el consejo de Melinda tenía sentido y debería haberlo seguido más temprano de lo que lo hice”, aseguró.

Y agregó: “Él era una mala persona, y yo tenía una razón, creía que esas reuniones llevarían a algo bueno, pero no debería haberlas tenido”.

Epstein, que era gerente de un fondo de inversión, fue hallado ahorcado en 2019, a los 66 años, cuando aguardaba su juicio en una prisión de Nueva York.

Fue amigo de innumerables celebridades a lo largo de los años, incluido el expresidente estadounidense Bill Clinton y el príncipe Andrés del Reino Unido.

En mayo pasado, el New York Times y el Wall Street Journal mencionaron las cenas entre Gates y Epstein que habrían sido objeto de preguntas por parte de la junta directiva de Microsoft y habrían despertado el descontento de la ahora ex esposa de Gates, Melinda.

Una foto de archivo de Melinda y Bill Gates durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza (Foto: EFE)

Gates y su esposa, quienes cofundaron su organización benéfica hace dos décadas para combatir la pobreza y las enfermedades en el mundo, anunciaron su divorcio el 3 de mayo de 2021 después de 27 años de matrimonio.

En diálogo con Today, el filántropo dijo al respecto: “El divorcio es algo triste. Tengo la responsabilidad de causarle mucho dolor a mi familia. Fue un año muy duro. Me siento muy bien de que todos estamos yendo para adelante. Mi hija mayor se casó. Así que fue triste y trágico pero ahora estamos moviéndonos en conjunto”.

“Tuvimos muchas cosas geniales en nuestro matrimonio”, prosiguió. “Como nuestros hijos. Así que fue muy difícil acostumbrarnos al cambio. Casi que crecimos juntos, éramos compañeros. Y ahora es diferente”.

Cuestionado sobre sus supuestas infidelidades, dijo que no valía la pena examinar los pormenores a esta altura del partido. “Me equivoqué y tomo responsabilidad. Pero sí causé dolor y me siento terrible”, señaló.

