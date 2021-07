La Policía identificó a una nueva víctima del derrumbe en Miami: una mujer cubana de 80 años

Rescatistas fueron registrados este lunes al trabajar en la zona en la que se un edifico de doce plantas se derrumbó la semana pasada en Surfside (Florida, EE.UU.). EFE/Cristóbal Herrera

La policía de Miami-Dade identificó a una nueva víctima fatal del colapso del complejo Champlain Towers South en Surfside. Se trata de Magaly Elena Delgado, de 80 años, quien fue encontrada entre los escombros el miércoles.

Delgado se había mudado a Estados Unidos desde Cuba en la década de 1960 y vivía en Champlain Towers South desde hacía más de 10 años, según informó el Palm Beach Post.

“Si nos la arrebatan, que bien podría ser, que no sienta nada es lo que uno quiere”, declaró al diario local la hija de la víctima, Magaly Ramsey, quien describió a su madre como fuerte y resiliente.

Ramsey aseguró el martes a The New York Times que apenas llegó al lugar de la tragedia entendió que su madre no podía seguir con vida. “Soy una mujer muy lógica”, afirmó.

Rescue personnel continue the search and rescue operations for survivors at the site of a partially collapsed residential building in Surfside, near Miami Beach, Florida, U.S. June 30, 2021. REUTERS/Marco Bello

Con Delgado, ya son 17 las personas que han sido identificadas por la policía local. Hasta el jueves por la noche, los socorristas trabajaban para encontrar a 145 personas que aún se encuentran desaparecidas.

Las autoridades de Miami anunciaron que retomaron la búsqueda: analizan derrumbar el resto del edificio

Tras alrededor de 15 horas, las autoridades de Miami anunciaron que los rescatistas retomaron sus tareas de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros del edificio que colapsó la semana pasada.

Ese operativo había sido interrumpido esta mañana, hora local, por miedos a la estabilidad del sector del condominio que todavía permanece de pie, situación que podría volver a obligar a detener la búsqueda de víctimas.

FOTO DE ARCHIVO: la alcaldesa del Condado de Miami Dade, Daniella Levine Cava, durante una rueda de prensa frente al edificio Champlain Towers, en Surfside (Infobae)

Ante ese escenario, entre las opciones que manejan las autoridades de Miami, Florida, sobre el edificio parcialmente derrumbado de Surfside, una es la del derrumbe completo, confirmó el jueves Charles Burkett, alcalde del condado.

“Digámoslo de esta forma, creo que se da por entendido que si el edificio es un problema, tendremos que eliminar el problema”, dijo Burkett consultado por periodistas, sobre una charla que había tenido más temprano con las autoridades.

En esa línea, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, dijo en una conferencia de prensa que esa decisión debe tomarse “de forma extremadamente cuidadosa y metódica”, teniendo en cuenta el efecto de las operaciones de búsqueda y rescate, así como el campo de escombros existente.

