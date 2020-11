Por qué los resultados iniciales en los estados clave pueden mostrar amplias ventajas para Biden o Trump y luego achicarse rápidamente

Electores esperan en fila para emitirsu voto en Tulsa, Oklahoma. Foto: REUTERS/Nick Oxford

Estados Unidos cuenta con un sistema electoral en el que los 50 estados otorgan una cantidad de “votos” -teóricamente proporcional a su cantidad de habitantes- al candidato cuya población elija por mayoría simple. Considerando que las tendencias ideológicas de la vasta mayoría de los territorios es clara de antemano, la atención está puesta casi por completo en aquellos donde las diferencias son mínimas y que podrían inclinarse para un lado u otro gracias al cambio de voluntad de un porcentaje menor de votantes.

En este proceso electoral, esos estados “pendulares” son nueve, y su importancia varía dependiendo de su cantidad de votos. Ellos son: Arizona, Carolina del Norte, Florida, Georgia, Michigan, Ohio, Pensilvania, Texas y Wisconsin.

Dado su peso desproporcionado en los resultados, es pertinente aclarar que los resultados iniciales en cada uno de ellos pueden mostrar un escenario que probablemente varíe de manera sustancial con el correr de las horas. En concreto, podrían mostrar una amplia diferencia de alguno de los dos candidatos para luego achicarse hasta mostrar un escenario de cuasi-paridad.

Esto es consecuencia de los distintos métodos de conteo de votos de cada uno de los estados. Algunos procesan primero los votos emitidos el 3 de noviembre, mientras que otros comienzan reportando aquellos realizados de forma anticipada, tanto por correo como presencial.

Los votantes demócratas y republicanos se han inclinado desproporcionadamente por una de las dos alternativas. Los primeros, a modo de precaución sanitaria durante la pandemia de COVID-19 han votado en mayor medida de manera anticipada. Los segundos, en parte por las -infundadas- declaraciones de Donald Trump respecto de un posible fraude con esta modalidad, decidieron acudir a las urnas este martes.

Un centro de votación en Estados Unidos. Foto: REUTERS/Lucy Nicholson

A continuación, la modalidad de conteo de votos de cada uno de los estados pendulares, y los resultados que posiblemente muestren al principio de la noche.

Arizona : Este estado permite que las boletas recibidas por correo sean contadas antes del día de la elección, lo que significa que los votantes pueden esperar resultados preliminares avanzados la misma noche de la elección, si todo sucede como tienen previsto.

Los oficiales electorales planean publicar resultados iniciales cerca de las 8 de la noche, hora local, o una hora después del cierre de las urnas. Combinarán todas las boletas emitidas antes de la elección, hayan sido por correo o presenciales. Las siguientes boletas en ser contadas serán las emitidas en las urnas el día de la elección, seguidas por las boletas por correo que lleguen ese día. Probablemente muestre una ventaja inicial de Biden.

Florida : Este estado permite que las boletas recibidas por correo sean contadas antes del día de la elección, lo que significa que los votantes pueden esperar resultados preliminares avanzados la misma noche de la elección, si todo sucede como tienen previsto. Los conteos preliminares están programados para las 8 de la noche, horario del este, del día de la elección e incluirán boletas anticipadas emitidas en persona y por correo. Probablemente muestre una ventaja inicial de Biden.

Georgia : Las boletas recibidas por correo pueden ser procesadas entes de la elección, pero no pueden ser contadas hasta que cierren las urnas. Se reportarán primero los votos anticipados y luego los del día de la elección. El secretario de Estado estatal, Brad Raffensperger, estimó que, en caso que la disputa sea “muy, muy cerradas”, los resultados estarán disponibles uno o dos días después de la elección, a más tardar. Probablemente muestre una ventaja inicial de Biden.

Un centro de votación en Georgia antes de que abran las urnas. Foto: REUTERS/Brandon Bell

Michigan : En distritos con más de 25 mil personas, las boletas del correo pueden ser procesadas desde el 2 de noviembre. En otros distritos, recién puede hacerse el mismo día de la elección. Se reportarán primero las boletas emitidas el 3 de noviembre y luego los votos anticipados. Probablemente muestre una ventaja inicial de Trump.

Carolina del Norte : Las boletas del correo pueden ser procesadas antes del 3 de noviembre, pero no contadas. Aun así, el gran número de votos presenciales adelantados este año significa que los votantes pueden esperar resultados más avanzados en la noche de la elección, si todo sucede como está previsto. Los votos de ese día serán contados al final. El estado espera que el día de la elección pueda dar resultados del 95 por ciento de los votos emitidos. Las autoridades no indicaron si contarán los votos en orden específico, por lo que no es posible anticipar si algún candidato mostrará una ventaja inicial.

Ohio : El estado puede procesar boletas por correo antes de la elección, pero no puede contarlas hasta el cierre de casillas. Reportará primero los votos anticipados y luego los emitidos el mismo día.

Un centro de votación en Ohio. Foto: REUTERS/Jeffrey Dean

Pensilvania : Las boletas por correo no pueden ser procesadas ni contadas hasta el día de la elección por la mañana. Se reportarán primero los votos emitidos el mismo día y luego los realizados de manera anticipada. Probablemente muestre una ventaja inicial de Trump.

Wisconsin : Las boletas por correo no pueden ser procesadas ni contadas hasta el día de la elección. Se reportarán primero los votos emitidos el mismo día y luego los realizados de manera anticipada. Probablemente muestre una ventaja inicial de Trump.

Texas : los funcionarios no especificaron el método de conteo pero anticiparon que esperan reportar un “porcentaje significativo” de los votos totales el día de la elección.

