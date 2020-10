Trump dice que está “libre de medicación” y describió su lucha contra el Covid-19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington D. C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaba “libre de medicación” y reveló más detalles sobre su lucha contra el Covid-19, en una entrevista transmitida por televisión el viernes, una semana después de que fue hospitalizado por el virus.

Trump apareció en el programa Tucker Carlson Tonight de Fox para algo que la Casa Blanca describió como una “evaluación médica” al aire, realizada a distancia por el doctor Marc Siegel, colaborador de la cadena de televisión.

“Ahora mismo estoy libre de medicamentos, no estoy tomando ninguna medicación a partir, sabes, probablemente hace unas ocho horas”, dijo Trump a Siegel.

No quedó claro cuándo se hizo la entrevista, la que Carlson dijo fue grabada por un equipo de cámaras de la Casa Blanca.

Los médicos de Trump dijeron antes que le dieron un agresivo cóctel de medicamentos, incluido el esteroide dexametasona, usualmente asociado con casos graves de covid-19.

Trump también indicó que le habían vuelto a hacer la prueba del virus.

“Me han vuelto a hacer las pruebas y aún no he averiguado los números ni nada, pero me han vuelto a hacer las pruebas y sé que estoy en la parte inferior de la escala o libre”, dijo.

Dijo que no saber cuando se haría la siguiente prueba, “probablemente sería mañana”, pues “hacen la prueba cada dos días”.

Trump dijo que el virus había reducido su energía y que no se había sentido “muy vital”.

Trump usando mascarilla

Agregó que “no tiene problemas para respirar”. Sus médicos dijeron que lo asistieron con oxígeno al menos dos veces, y el presidente luego que las pruebas de los pulmones habían mostrado “algo de congestión ahí dentro”.

El mandatario indicó que no sabía dónde había contraído el virus, añadiendo que “es altamente contagioso. Eso es algo que se aprende, es una enfermedad contagiosa”.

Trump, realizará un mitín político el próximo sábado, confirmaron a distintos medios locales oficiales de su administración. Poco después, anunció que llevará a cabo un mitín en la ciudad de Sanford, en el estado pendular de Florida el próximo lunes.

El del sábado será el primer evento de esta naturaleza desde que el mandatario diera positivo de Covid-19 el pasado viernes. Desde entonces pasó tres días hospitalizado en el centro médico militar Walter Reed y el tiempo restante en su residencia de la Casa Blanca.

Según indicaron reportes locales, Trump planea dirigirse a sus partidarios desde el balcón de su residencia. Según reportó The New York Times, todos los asistentes deberán usar mascarilla en la Casa Blanca y realizar un chequeo que consistirá “determinar su temperatura y responder un breve cuestionario”.

El evento inmediatamente generó críticas por dos motivos distintos. El primero es el hecho de que el presidente use una vez más propiedad del gobierno federal como lo es la Casa Blanca para realizar un evento político, como lo hizo con la Convención Nacional Republicana en la que aceptó la nominación a la presidencia.

En ese entonces, Trump notó que realizar el evento generaría críticas de sus adversarios, quienes habían advertido que ello violaba un acta que penaliza a los funcionarios federales de realizar ese tipo de acciones. Al respecto, dijo que creía que volvería hacerlo.

Trump asistirá a un mitin en Florida

El segundo, en tanto, es la intención de juntar un numeroso grupo de personas en las instalaciones durante la pandemia, especialmente considerando la cierta posibilidad de que haya sido otro evento allí -la nominación de Amy Coney Barrett a la Corte Suprema- la causa del contagio del presidente y de más de dos docenas de funcionarios del ejecutivo y allegados suyos. Entre ellos se encuentran su esposa Melania, la secretaria de Prensa Kayleigh McEnany y su asesor Stephen Miller, entre otros.

Poco antes, el principal epidemiólogo del gobierno, el doctor Anthony Fauci, dijo a CBS radio que efectivamente hubo un evento “superpropagador” en la Casa Blanca. “Creo que las cifras hablan por sí solas”, agregó, notando además la decisión de los asistentes de juntarse dentro del edificio sin mascarillas ni respetar la distancia social.

La decisión de realizar el evento el sábado coincide con el último parte del médico presidencial Sean Conley, quien notó que ese día “será el décimo desde su diagnóstico y con base en la trayectoria de los diagnósticos avanzados que el equipo ha estado realizando, anticipo completamente el regreso seguro del presidente a los compromisos públicos en ese momento”. En una entrevista con Fox News, indicó a su vez que quería realizar un mitín en Florida el sábado y otro en Pennsylvania el domingo.

