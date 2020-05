Un estudio encontró que 27 millones de personas se quedaron sin seguro médico durante la crisis sanitaria

De acuerdo con el análisis, mucha de las personas tendrán algunas opciones para asegurarse (Foto: Reuters/ Pablo Sanhueza)

El coronavirus desató una ola de desempleo en Estados Unidos, y ésta a su vez dejó a 27 millones de personas sin seguro de gastos médicos. Un hecho que es bastante inconveniente en un momento en donde una pandemia ha tomando al mundo por sorpresa.

De acuerdo con el estudio hecho por la Fundación Kaiser Family, que fue publicado el pasado miércoles, no todo está perdido para estas personas. A pesar de que no se sabe por cuánto tiempo las personas estarán sin trabajos y sin seguros médicos, muchos de los afectados se pueden inscribir a “Medicaid” o hacer un plan sobre los intercambios de seguros de Obamacare con un subsidio fiscal y hacer de las primas más accesibles.

“Entre las personas que quedan sin seguro después de la pérdida del empleo, estimamos que casi la mitad (12,7 millones) son elegibles para Medicaid, y 8,4 millones adicionales son elegibles para subsidios del mercado, a partir de mayo de 2020. En total, el 79% de los que pierden ESI (Seguro patrocinado por el empleador) y se convierten en los no asegurados son elegibles para cobertura subsidiada públicamente en mayo”, explica el estudio.

Sin embargo, esto aún deja a casi seis millones de personas desprotegidas, las cuales se quedan sin algún tipo de seguro debido a que no son elegibles ya sea porque el ingreso de la familia de una persona hace sobrepasa los límites de elegibilidad o simplemente porque no son habitantes legales de Estados Unidos.

Aún así, 5.7 millones de personas quedarán desprotegidas (Foto: Reuters/ Issei Kato)

“Aproximadamente 5,7 millones de personas que pierden ESI debido a la pérdida de trabajo no son elegibles para cobertura subsidiada, incluidas casi 150.000 personas que caen en la brecha de cobertura. 3,7 millones de personas no son elegibles debido a que el ingreso familiar está por encima de los límites de elegibilidad y 1,3 millones de personas que estimamos tienen oferta asequible de ESI a través de otro miembro de la familia trabajadora y alrededor de 530.000 personas que no cumplen con los requisitos de ciudadanía o inmigración”, de acuerdo con el estudio.

Las personas podrían continuar con la cobertura de su seguro a través de COBRA, aunque esto puede resultar costoso.

“Tendrían que pagar la prima completa, que con un total de USD 7.188 para una persona soltera y USD 20.576 para una familia de cuatro, en promedio. Sin embargo esta última cantidad podría poner en riesgo a ese grupo de no tener seguro”, agrega.

No obstante, las supuestas oportunidades de asegurarse no son una garantía de que la gente acuda a estas medidas, especialmente por lo difícil que es inscribirse al seguro de salud.

Las opciones para asegurarse, son costosas (Foto: Reuters /Nick Oxford)

“Hay muchos factores estresantes en las personas en este momento. Puede estar desempleado. Puedes estar enfermo. Puedes estar en cuarentena. Y, ya sabes, hay un límite para la cantidad de cosas de la vida con las que puedes lidiar a la vez”, dijo a NPR Larry Levitt, uno de los autores de la investigación.

Sin embargo, el tomar acciones ahora es muy importante, ya que la pérdida de cobertura también tiene un límite de tiempo.

“Si ha perdido la cobertura, eso es lo que se llama un evento de vida calificado. Por lo tanto, puede ir a healthcare.gov, demostrar que ha perdido su cobertura e inscribirse en un nuevo plan, pero que todo debe suceder dentro de los 60 días de haber perdido la cobertura. Entonces, para las personas que perdieron su cobertura en marzo, al comienzo de todo esto, el tiempo corre”, agregó Selena Simmons Duffin, periodista de NPR.

Por lo pronto, esta semana Estados Unidos sumó 37 millones de personas que solicitaron seguro de desempleo, según el departamento de trabajo.

