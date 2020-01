Al día siguiente fue una vecina de dormitorio quien advirtió que la joven no estaba y avisó a las autoridades. “Kristin no había vuelto a dormir", se extrañó. Otros estudiantes, sin embargo le indicaron a la Policía que en verdad había ido a un campamento y que por eso estaba ausente. Pasaron tres días y no hubo novedades de ella. ¿Tanto tiempo sin noticias de ella? Esas horas sin que nadie la buscara fueron vitales para que los investigadores no pudieran determinar qué pudo haber ocurrido.