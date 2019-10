Marigonë Drevinja es miembro de la presidencia de Vetëvendosje y afirma que su partido aspira a modificar la Constitución Nacional para que se permita la realización de referéndums. Dice que su “movimiento”, como lo denomina, defiende una democracia más directa, no sólo elecciones cada cuatro años. “Creemos que las personas deberían poder decidir en qué tipo de sistema quieren vivir, qué tipo de economía quieren tener. Por ejemplo, hay un párrafo en la Constitución que dice que Kosovo no puede unirse a otro país, y nosotros estamos a favor de la unificación entre Kosovo y Albania, principalmente por razones económicas y de seguridad”. No es casual que los colores partidarios de Vetëvendosje sean el rojo y negro de la bandera albanesa y no el azul, dorado y blanco de la enseña kosovar. Su victoria en las recientes elecciones parlamentarias podría significar un avance en esa dirección, cosa que desestabilizaría una región ya de por sí conflictiva como son los Balcanes.