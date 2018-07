"Me pareció que su historia era notable. Creció en Austria, al borde del estallido de la Segunda Guerra, escapó del Holocausto y terminó en un campo de refugiados en Suiza. Luego de la guerra, ella y su marido Otto Kollmann se mudaron a Hollywood y construyeron nuevas vidas. Llegaron a componer para los artistas más populares de su generación, como Nat King Cole, Doris Day y Dean Martin", explicó Leah Galant, la realizadora del documental "Death Metal Grandma", en un artículo de opinión publicado en el periódico The New York Times.