Alemania no pierde contra Suecia desde hace 40 años. Aquel partido no lo pudieron ver por televisión los 23 suecos que amenazan al conjunto teutón. Ni siquiera habían nacido. Su inexperiencia mundialista no les pasó factura frente a Corea del Sur, una selección en la que tres cuartos del plantel tiene participaciones previas en una Copa del Mundo.