“Era tan molesto”: Wayne Rooney disparó contra Cristiano Ronaldo y tildó de arrogante a Rio Ferdinand

Rooney habló de Cristiano Ronaldo

Wayne Rooney sigue dando de qué hablar en Inglaterra. El técnico del Derby County de la segunda división del fútbol inglés protagonizó una curiosa entrevista con el periódico The Sun en la que habló de su relación con algunos de los pesos pesados del Manchester United, club en el que se convirtió en leyenda.

El delantero británico y Cristiano Ronaldo fueron compañeros de equipo durante cinco temporadas en las que consiguieron tres Premier League, una Copa de la Liga, una Community Shield, una Champions League y un Mundial de clubes, sin embargo, el ex internacional con la selección inglesa no dudó en apuntar todos sus cañones contra él.

“Cristiano era tan bueno y tan jodidamente molesto al mismo tiempo. Probablemente no sea tan bueno ahora, pero seguramente siga siendo igual de molesto”, aseguró durante un evento celebrado en la ciudad de Manchester.

Con respecto a su relación, Rooney no pudo dejar de recordar un episodio que vivió durante el Mundial de Alemania 2006 en el que vio la tarjeta roja durante un duelo entre su selección y la de CR7.

“Le gusta tirarse. No tuve ningún problema con Cristiano en absoluto. Hablé con él en el túnel. Le dije: ‘No tengo ningún problema con que me hayan expulsado’. Yo había estado intentando que le sacaran amarilla por tirarse toda la primera parte”, relató.

De todos modos, quiso dejar en claro que siempre mantuvieron una relación cordial como jugadores de los Red Devils: “Yo soy inglés, él es portugués. Cuando estamos jugando, me importa una mierda. Él no era mi compañero. Pero cuando terminábamos, éramos compañeros de nuevo”.

Rooney y Ferdinand se convirtieron en dos referentes históricos del United (Action Images)

Rooney se convirtió en uno de los referentes del equipo inglés tras pasar 13 temporadas vistiendo de rojo, casi la misma cantidad que su compatriota Rio Ferdinand con 12, quien también es parte de la historia del club.

“Ferdinand es top, pero es arrogante”, soltó Wayne sobre su ex compañero y agregó: “‘A ti te pagan por meter el balón, así que hazlo’, me decía. Yo le contestaba: ‘Haz tu trabajo y dame el balón a mí o a Cristiano. Deja de hacerte el tonto’. Rio es top, pero a veces se le olvidaba que era defensor”.

También tuvo tiempo para recordar la etapa que compartió con Carlos Tevez: “Durante dos años adoraba jugar con él. Solía recogerle de su casa para los partidos de Champions y le llevaba al aeropuerto. Jugábamos y volvíamos. Sinceramente, creo que hablé con él 30 minutos y no tenía ni idea de lo que decía. Sólo murmuraba. Mira que yo no soy un gran orador y pensaba “mierda, está susurrando y no entiendo nada. Estaba fatal”.

Rooney aseguró que fichó por el United por Ferguson (Reuters)

Por último, se refirió al primer llamado que recibió de Sir Alex Ferguson cuando daba sus primeros pasos en el Everton: “Trató de firmarme cuando tenía 14 años. Él estaba hablando por teléfono con mi mamá y mi papá. Me dijeron: ‘Alex está al teléfono, el Manchester United quiere ficharte’. Le dije: ‘Dile que se vaya a la mierda. Quiero jugar en el Everton’.

“Luego, con el paso del tiempo, supe que tenía que jugar para Alex Ferguson. La razón por la que fiché por el United fue Alex Ferguson”, sentenció.

Antes de terminar, Rooney reconoció que si después de su exitosa carrera como futbolista, eligió convertirse en entrenador, fue para dirigir algún día al Manchester United: “Quiero entrenar al United. Sé que aún no estoy preparado, pero tengo que asegurarme de que algún día pase”.





