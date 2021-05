El video de una leyenda del Chelsea en un espectáculo nocturno en Ibiza durante la Final de Champions League que se volvió viral

El video de Ballack mirando al Chelsea que se volvió viral

El ex mediocampista alemán Michael Ballack fue protagonista de un curioso video que está recorriendo el mundo tras el histórico triunfo del Chelsea sobre el Manchester City por la final de la última edición de la Champions League.

El ex jugador del conjunto londinense no acudió al Estadio Do Dragao en Portugal, el cual albergó cerca de 17 mil espectadores, pero de todas formas no quiso perderse el duelo en el que su ex equipo levantó por segunda vez el tan ansiado trofeo europeo.

Así lo evidenció la modelo turca Seyma Subasi, quien compartió una grabación a través de su cuenta de Instagram y que rápidamente se volvió viral.

Ballack pasó por la entidad inglesa desde el 2006 al 2010 (Reuters)

En las imágenes se pudo ver al ex futbolista de 44 años sentado en primera fila de un espectáculo nocturno en Ibiza.

Mientras dos bailarinas se ganaban los aplausos del público por su actuación, Ballack estaba completamente penetrado en el teléfono móvil que estaba apoyado en la mesa. La cámara se centró en la pantalla del celular, que en ese momento estaba pasando la repetición de una jugada de Reece James entre dos jugadores del Manchester City.

Cabe destacar que el alemán vistió los colores del equipo londinense entre 2006 y 2010, tiempo en el que disputó 157 duelos, marcó 37 goles y conquistó seis títulos, entre ellos una Premier League (2009-2010).

El alemán festejó el título del Chelsea tras vencer al Manchester City (Europa Press)

Tras su estancia en Chelsea, Ballack dio sus últimos pasos en el Bayern Leverkusen en el que permaneció durante dos años hasta poner punto final a su carrera (2012). A pesar de su nacionalidad, el alemán se volvió un emblema para el conjunto inglés y siempre se mostró como un ferviente fanático de la entidad comandada por Roman Abramovich.

En su cuenta de Instagram, en la que reúne más de 982 mil seguidores, compartió un video de los festejos de su ex equipo. Con el gol de su compatriota Key Havertz a los 42 minutos, los Blue consiguieron superar a los dirigidos por Pep Guardiola y levantar nuevamente el trofeo que supieron conquistar en 2012.

Al igual que en aquel año, un entrenador que llegó a mitad de temporada, el alemán Thomas Tuchel, llevó al equipo a lo más alto de Europa. El técnico había comenzado la temporada en Paris, pero tras ser despedido del PSG tomó el cargo para reemplazar a Frank Lampard.





