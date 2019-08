Una vez finalizado el empate 2-2 correspondiente a la 2ª fecha de la Premier League, "Pep" atendió a la prensa y explicó el malentendido que desencadenó en el conflicto: "Agüero pensó que estaba enojado con él por el gol que nos hicieron de un córner. Quería movimientos al hombre y pensó que me había enojado con él. La emoción es parte del deporte, no lo culpo. Hablamos de eso durante y después del partido. Es un tipo que me gusta mucho".