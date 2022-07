El trágico caso de la Selección Mexicana femenil de futbol americano que indignó en redes

Jugadoras del seleccionado azteca presumen el uniforme que se iba a utilizar en el mundial (Foto: Instagram/fmfamericanoficial)

A pesar de una gran eliminatoria, la participación de la Selección Mexicana femenil de futbol americano en el Mundial de Finlandia 2022 está en riesgo. Y es que este sábado tendrían que debutar ante Gran Bretaña; sin embargo, el partido se ha cancelado debido a que el equipo azteca no pudo viajar a tierras nórdicas.

Así lo informó la Federación Mexicana de Futbol Americano (FMFA) en su sitio web:

“El equipo de México no llegará al juego inaugural programado del Campeonato Mundial Femenino. La Asociación de Futbol Americano de Finlandia (SAJL), sede del Campeonato Mundial Femenino 2022, ha recibido información de que la selección de México, tercera clasificada en el torneo, no podrá jugar en Vantaa, el sábado a las 10:00 de la mañana”

“El partido entre México y Gran Bretaña , programado como el partido inaugural del Campeonato, se eliminará del programa de competencia por el momento, y la Federación Internacional de Futbol Americano (IFAF) brindará información adicional sobre el impacto de la cancelación de el partido en el programa más tarde [...] Los otros siete equipos de los Juegos ya están en Vantaa y se están entrenando para sus partidos inaugurales”, se lee en el comunicado.

(Foto: Instagram/fmfamericanoficial)

Las jugadoras Paulina Díaz y Andrea Romero revelaron este 28 de julio a través de redes sociales que se perdió las reservaciones de vuelos por falta de pago de la FMFA. Incluso, aseguraron que les pidieron que buscaran llegar por su propia cuenta. Según sus cálculos, necesitan cerca de 90 mil pesos cada una para realizar el viaje redondo más la manutención.

“Teníamos el itinerario para viajar el día 27 de julio, sin embargo, se llegó el día y no se logró. En ese mismo momento, el presidente de la Federación nos marca y nos dijo que no se pudo tener acceso a los vuelos por falta de pagos, de presupuesto y nos empiezan a dar plazos en los que supuestamente se están consiguiendo vuelos, mismos que se cumplen, pero se sigue sin contar con los vuelos. Llega a tal circunstancia que nos piden a nosotras como jugadoras comencemos a buscar vuelos”, declaró Andrea.

Por su parte, César Barrera, director de la FMFA, afirmó este jueves que no se compraron los boletos de avión al no poder garantizar que se llegará al destino final, debido a la huelga que existe en la aerolínea Lufthansa que ha afectado la movilidad en el interior de Europa.

📋 MENSAJE PRESIDENTE FMFA 🇲🇽



Palabras de César Barrera 👔 Presidente de la @FMFAOFICIALMX quien explica el 👀 “PORQUÉ” staff y chicas no han podido iniciar la experiencia 🌎 mundialista para la que se han preparado.



📲 https://t.co/fM1pfe3cXb#HablemosDeFootball🗣🏈 pic.twitter.com/b1v9H6GDGu — Tercer Cuarto (@Tercer_Cuarto) July 28, 2022

Pero que, a pesar de ello, “el personal de la FMFA ha puesto manos a la obra para buscar las alternativas viables que brinden seguridad y certeza” al seleccionado. Hasta ahora, el presidente no se ha vuelto a pronunciar.

Campaña en redes

Al respecto, la conductora Laura Sandoval escribió en Twitter al presidente Andrés Manuel López Obrador para que facilite el polémico avión presidencial que permanece sin uso para llevar a las seleccionadas a Finlandia.

En la misma red pidió el apoyo del director de cine tapatío Guillermo del Toro, quien es conocido también por brindar su respaldo a mexicanos que participan en competencias internacionales de conocimiento.

Señor presidente @lopezobrador_ ¿nos presta el avión presidencial para llevar a la selección femenil equipadas a #Finlandia? Porfa!!! Le aseguro que se traen una medalla de oro pero ocupamos el avión ahorita 😰😰😰😰 pic.twitter.com/idRKMWyrQw — Laura Sandoval (Miss Running Bomb💥) (@LAuTrEK) July 28, 2022

Mientras que desde la cuenta @tayshashade se solicitó también la ayuda del boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

Pero hasta las 23:00 horas de este viernes no se obtuvo ninguna respuesta de los mencionados.

Quien sí se pronunció ante las quejas fue la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), quien emitió un comunicado para aclarar que no tiene responsabilidad en los incumplimientos de traslado de los atletas.

La dependencia se ‘desmarcó’ de todo lo que tenga qué ver con la logística de vuelo y demás aspectos que involucran las competencias internacionales de cada federación, salvo cuando participan en Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos.

(Foto: Twitter/@OVIALCDMX)

Ante el complicado panorama, la noche de este viernes jugadoras, familiares y amigos se manifestaron este viernes en la avenida Río Churubusco de la Ciudad de México, a la altura de la Confederación Deportiva Mexicana (CODEME), pidiendo apoyo para poder viajar a la justa, así como la renuncia de César Barrera.

Por más de tres horas bloquearon la vialidad hasta que un grupo de granaderos acudió a disolver la manifestación con uso de la fuerza.





SEGUIR LEYENDO: