Lionel Messi contó su reacción cuando escuchó los silbidos que sufrió en el PSG: cuál fue su principal preocupación

La intima entrevista a Lionel Messi

Dentro de una trayectoria brillante, Lionel Andrés Messi vivió distintos momentos a lo largo de su carrera como futbolista. La críticas son una temática con la que tuvo que aprender a convivir en la vida diaria, y a sus 34 años ya tiene la experiencia suficiente para enfrentarlas. Aliviado en el plano albiceleste luego de la obtención de la Copa América de Brasil 2021, esta temporada le tocó lidiar con los hinchas del París Saint Germain, que no tuvieron paciencia en la adaptación de la Pulga a la Ligue 1 y hasta lo silbaron en el Parque de los Príncipes luego de la eliminación del equipo en la Champions League a manos del Real Madrid.

Una de las cosas que más felicidad le dio a Messi en el último tiempo es cómo cambió el clima desde la conquista del título continental con la Selección. “Hace un tiempo que estoy viviendo un gran momento en Argentina. La gente y el periodismo cambiaron mucho conmigo, porque antes fueron muy críticos. Ahora siento que se habla con más respeto y siento un respaldo que antes no tenía. Después de haber ganado la Copa América se convirtió todo en algo más hermoso”, reveló en charla con TyC Sports.

Por otro lado, revivió el inesperado momento que vivió en el París Saint Germain cuando lo apuntaron como uno de los responsables de la eliminación temprana en la Liga de Campeones de Europa. “Lo del Real Madrid nos mató. Me mató a mí y a todo el PSG, porque fue un vestuario que tenía mucha ilusión. Tengo ganas de volver a ganar la Champions. Me dio bronca no poder jugar la final”, agregó sobre la llave.

La reacción de Antonela el día que el Parque de los Príncipes silbó a Messi

Lionel se concentró en pasar la página para levantar el rendimiento pero desde fuera de la cancha recibió duras actitudes que no le gustaron y le hicieron recordar momentos oscuros en la Albiceleste. “Después, con todo lo que pasamos en mi familia y todo lo que sufrieron cuando me mataban en la Selección, pienso mucho en ellos. Tuvieron que escuchar muchas mentiras que se decían y nos hicieron mucho daño”, aclaró.

Preocupado por la repercusión de los silbidos, intentó averiguar cómo reaccionó su círculo íntimo a la agresión: “Hoy sigo jugando por mis hijos y mi mujer. Cuando me silbaron en París, lo primero que pregunté fue qué habían pensado los nenes, si lo habían visto y qué pensaban. No me gusta que mis hijos tengan que pasar por eso. Igual medio como que la dejaron pasar... No me dijeron nada. No entendían nada porque también se dan cuenta de la razón de las cosas. Sintieron algo. Hoy en la tele, en Youtube... A veces te salta algo de eso”.

Una vez que finalizó el repaso de los duros momentos que le tocó superar, explicó que “este año le costó disfrutarlo” y que está con “muchas ganas de volver a París” a divertirse.

