“¿Qué significa jugar bien?”: desafiante respuesta de Ancelotti ante la comparación que Xavi hizo sobre Real Madrid y Barcelona

La respuesta de Carlo Ancelotti a Xavi Hernández

Cada institución tiene su identidad. Los clubes son el producto de su pasado y del aporte de esos intérpretes que se encargaron de moldear una filosofía a lo largo de los años. En ese sentido, Real Madrid y Barcelona no son la excepción. Cada uno pregona un estilo futbolístico muy particular y recientemente los actuales DT, Carlo Ancelotti y Xavi Hernández, se han encargado de abrir un interesante debate.

Todo comenzó a raíz de unas declaraciones que hizo Xavi en vísperas del partido de cuartos de final de la Europa League ante el Eintracht Frankfurt. “El club más difícil es el Barça, porque aparte de ganar hay que jugar bien”, comentó. Esa declaración fue llevada a la última conferencia de prensa de Ancelotti, quien respondió sin tapujos.

“Me gustaría contestar con una pregunta: ¿Qué es jugar bien? Aquí cada uno tiene su opinión. La mía es que jugar bien es hacerlo bien cuando tienes el balón y cuando no. Puedes hacer una defensa espectacular, pero eso no significa que estés jugando bien, porque si luego con el balón no haces lo que necesitas, no estás jugando bien. Y viceversa, si atacas bien pero no defiendes igual, no estás jugando bien”, dijo Carletto.

El experimentado estratega italiano aprovechó también la controversia que se generó en relación al duelo entre Manchester City y Atlético Madrid en la Champions League para profundizar su idea: “El fútbol es atacar y defender. Y un equipo juega bien cuando es capaz de atacar y defender bien, sea con un bloque bajo, medio o una presión alta. Para mí esto es el fútbol y nadie me va a hacer cambiar de idea. Por ejemplo, ante el City, el Atlético defendió muy bien, luego se puede debatir si con el balón podría haber hecho más, pero su defensa fue muy buena.”

Xavi comparó al Barcelona con el Real Madrid

Las palabras de Xavi Hernández que retumbaron en el Santiago Bernabéu nacieron tras una pregunta sobre el rendimiento de ambos equipos en el plano europeo y su respuesta iba orientada a que en el Barça también hay exigencias sobre cuáles son las formas de ganar.

“A nosotros nos exige la historia del Barça, no el Madrid. El listón lo puso Johan Cruyff. Hay que ganar jugando bien; si no, no estamos contentos. No sé qué ocurre en Madrid. El Madrid es un rival espectacular, tiene un gen muy competitivo y se hace admirar, pero el Barcelona es otra historia. Aquí hay que ganar y jugar bien. No nos sirve la victoria por 1-0 sin jugar bien porque se discute durante toda la semana. Por eso digo que el Barça es el club más difícil y exigente del mundo. No hay otro así en ningún lado”, valoró el DT catalán en la previa a la derrota ante el Frankfurt.

Pero su colega fue mucho más amplio en su análisis y lanzó una réplica que seguramente llegará hasta el Camp Nou. “Cada uno tiene su opinión, todos los equipos son difíciles de entrenar. Cada equipo tiene su exigencia: ganar títulos, jugar bien, evitar el descenso... Entrenar no es simple, es complicado. No sé cuál es el equipo más difícil. Pero es un trabajo que nos gusta, si no haríamos otra cosa”, cerró Ancelotti.

