Escándalo por dopaje en los Juegos Olímpicos de Invierno: la atleta rusa de 15 años aseguró que tomó por error la medicación de su abuelo

Valieva compareció ante el Tribunal por el caso de dopaje en el que está envuelta (Reuters)

La patinadora artística de 15 años, Kamila Valieva, se vio envuelta en un escándalo de dopaje durante su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno después de dar positivo en el consumo de trimetazidina, un medicamento que se usa para la angina de pecho pero que en dosis controladas puede mejorar la resistencia de los atletas de alto rendimiento.

Tras el comunicado que publicó el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS, por sus siglas en inglés), en el que concluyó que la atleta no iba a ser suspendida de forma provisional hasta que la investigación sea completada, Valieva argumentó su positivo diciendo que se debió a una confusión con la medicación para el corazón de su abuelo.

Así lo informó este martes un responsable del comité olímpico, según detalló el medio norteamericano USA Today. La joven de 15 años presentó ésta explicación en una audiencia ante el mismo Tribunal con el objetivo de reforzar la idea de dejarla seguir compitiendo en Beijing.

“Su argumento fue que esta contaminación se produjo con un producto que tomaba su abuelo”, remarcó Denis Oswald, presidente permanente de la Comisión Disciplinaria del Comité Olímpico Internacional.

La patinadora de 15 años argumentó que se confundió de medicamento con el de su abuelo (Reuters)

“Estuve sentada durante siete horas, tuvimos un descanso de 20 minutos, y me senté a observar. Fue muy difícil, pero este es aparentemente uno de los momentos, de las fases, que tengo que pasar”, afirmó Valieva, agregando que el proceso le enseñó que la vida adulta “puede ser injusta”.

“Estos (últimos) días han sido muy difíciles para mí. Es como si no me quedaran emociones. Estoy feliz, pero al mismo tiempo estoy emocionalmente cansada”, expresó la patinadora en diálogo con la televisora estatal rusa Channel One.

El argumento del “producto contaminado”, es decir, la ingestión accidental de una sustancia dopante por causas ajenas al deportista, es doblemente importante: puede permitir obtener el levantamiento de la suspensión provisional, pero también reducir la sanción a una simple “reprimenda sin suspensión” cuando el caso se decida sobre el fondo.

“El producto (identificado) es un poco extraño, especialmente para una niña de esta edad, pero como dije antes, hasta que no sepamos lo que pasó, es difícil de dar una opinión”, agregó Oswald de manera prudente.

Valieva conquistó el oro en el duelo por equipos (Reuters)

Finalmente, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) consideró que la decisión de Rusada (Agencia Antidopaje de Rusia) de levantar la suspensión estaba justificada y que la campeona de Europa 2022 podía continuar participando en los Juegos Olímpicos de Pekín-2022, donde ganó la prueba por equipos.

Valieva y sus compañeras tratarán de ampliar una era de dominio ruso en el patinaje artístico olímpico femenino. Comenzó en 2014, en los Juegos de Sochi, en los que salió por primera vez a la luz la trama de dopaje patrocinada por el estado y Adelina Sotnikova ganó el oro para el país anfitrión. Alina Zagitova y Evgenia Medvedeva le tomaron el relevo con un doblete, esta vez bajo el nombre de Deportistas Olímpicos de Rusia, en Pyeongchang 2018.

