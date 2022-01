Los mejores partidos de los playoffs en la NFL 2022

Los Steelers de Pittsburgh se metieron a los Playoffs gracias a una combinación de resultados en la última jornada. (Foto: Tommy Gilligan/Reuters)

La temporada regular de la NFL concluyó y los juegos de Playoffs del 2022 están definidos. La última semana trajo con ella a unos cuantos invitados sorpresa para esta ronda eliminatoria. Ahora comienzan los preparativos para decidir a los dos equipos que se enfrentarán en el Super Bowl el próximo domingo 13 de febrero.

El equipo que sorprendió a todos fue el de los Steelers de Pittsuburgh. Para que el equipo clasificara a esta ronda, tenían que vencer a su acérrimo rival de Baltimore, que Jacksonville venciera a Indianapollis y que los Raiders se impusieran a los Chargers. Para su fortuna, todos los resultados se cumplieron y amarraron una clasificación cardíaca. Con esto, Ben Roethlisberger podrá jugar sus últimos playoffs con el equipo de sus amores, pues anunció que esta será su última temporada como profesional.

Steelers vs Kansas City. Uno de los encuentros más llamativos de la primera ronda de los Playoffs. Se enfrenta uno de los equipos con más Super Bowls ganados (Pittsburgh) contra la franquicia revelación de las últimas temporadas (Chiefs). Aunado a ello, el choque generacional de quarterbacks entre Ben Roethlisberger (39 años) y Patrick Mahomes (26 años). A expensas de lo anterior, el partido más reciente entre ambos se inclinó por diferencia para Kansas, pues durante la temporada regular vencieron 36-10 a los Steelers.

Los Playoffs de la NFL 2022 están definidos. (Foto: twitter/@nflmx)

Dallas Cowboys vs San Francisco 49ers. Los Cowboys han ilusionado a su afición más que nunca. Durante la temporada regular marcaron 12-5, con amplías victorias a su favor. Desde que Dak Prescott llegó a la franquicia, no había tenido una marca tan positiva. Su rival son los 49ers, equipo que se encargó de cerrar la temporada de la mejor manera para meterse a los Playoffs en el último momento. Este encuentro revive una añeja rivalidad de la NFL, con antecedentes de partidos que se definen por la mínima diferencia desde la década de los 60.

Tampa Bay Buccaneers vs Philadeplhia Eagles. El camino de Tom Brady para conquistar dos Super Bowls de manera consecutiva con su nuevo equipo comenzará con este encuentro de Playoffs. Desde que comenzó la temporada, el equipo de Tampa se perfiló como uno de los más fuertes para competir en el Super Tazón, al momento, lo han cumplido y esperan llegar al menos a la final de su división. Enfrente aparecen los Eagles, equipo que se clasificó con la menor cantidad de victorias (9-8), por lo que tendrán enfrente un desafío muy grande.

New England Patriots vs Buffalo Bills. Un encuentro que estará marcado por la intensidad ofensiva. Desde que Tom Brady dejo la franquicia de Nueva Inglaterra, esta no había estado tan cerca de otro Super Bowl como en está ocasión. Por su parte, el equipo de Buffalo ha sido uno de los más constantes en los últimos años, al menos para llegar a postemporada. Ambos llegan con la necesidad de triunfar para consolidar el trabajo que han realizado durante el año.

Tom Brady buscará su segundo anillo de Super Bowl con Tampa Bay Buccaneers. (Foto: Kim Klement/Reuters)

Raiders vs Bengals. Este puede ser uno de los partidos más igualados de la primera ronda de Playoffs, pues ambos equipos llegan con el mismo récord de victorias, 10-7. Para el equipo de los Las Vegas, el Super Bowl es una tarea obligada, pues desde 1984 no han podido levantar el título de la NFL. Por su parte, los de Cincinnati aspiran con volver a llegar a una final de división, de la mano de su mariscal debutante Joe Burrow. Con suerte, alzar su primer Super Bowl.

LA Rams vs Arizona Cardinals. El equipo de los Rams buscará justificar su alta inversión en jugadores de la temporada al conquistar su segundo Super Tazón, después de obtener el último en el año 2000. Por su parte, Arizona quiere demostrar que no fue coincidencia su gran inicio de temporada y que son capaces de mantener el buen camino en la postemporada.





