Las sorpresas que Gerardo Martino podría presentar en el partido contra Chile

La Selección de México presentará nuevas caras para su amistoso contra Chile. (Foto: Henry Romero/REUTERS)

En el próximo partido de la Selección de México, en contra de Chile en Austin, Texas, habrá nuevas sorpresas dentro de la convocatoria de Gerardo Martino como Marcelo Flores, Julián Araujo y David Ochoa. Estos encuentros le servirán al entrenador para probar a los jugadores que tendrán su primer llamado al Tricolor mayor y en los próximos partidos de eliminatoria de Concacaf.

De acuerdo con información de TUDN, entre los nombres nuevos que ya tiene asegurados el Tata, además del de Flores están los de Julián Araujo de Los Ángeles Galaxy, David Ochoa del Real Salt Lake y Luis Olivas de Chivas, quienes al igual que el jugador del Arsenal sub-20 vivirán su primera experiencia en el Tri absoluto.

Cabe mencionar que Araujo, apenas hace algunos meses, solicitó a FIFA su cambio de Federación, luego de que anteriormente representaba a Estados Unidos. Debido al nuevo reglamento, tendrá la oportunidad de mostrarse para competir por un lugar en las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 con Luis Rodríguez y Jorge Sánchez, respectivamente.

Julián Araujo será llamado por primera vez con México. (Foto: Instagram- @julian_araujo)

Por su parte, el portero de 20 años, David Ochoa se encuentra actualmente disputando los playoffs de la Major League Soccer (MLS) con el Real Salt Lake. En los días recientes el guardameta fue el héroe de su equipo tras darle la victoria en la tanda de penales frente al Seattle Sounders. A pesar de ser nacido en tierras estadounidenses, sus papás son de nacionalidad mexicana y optó por representar a México.

David Ochoa recientemente fue el héroe del Real Salt Lake tras eliminar en penales al Seattle Sounders. (Foto: Joe Nicholson/USA TODAY Sports)

Por otro lado, Luis Olivas logró llamar la atención del entrenador del conjunto azteca, debido al trabajo que realizó en la defensa con las Chivas durante el Grita México A21. Aunque su equipo quedó eliminado en la instancia del repechaje frente al Puebla, fue uno de los elementos más destacados del Rebaño Sagrado.

El zaguero mexicano, Luis Olivas fue uno de los elementos más destacados de las Chivas durante el Apertura 2021. (Foto: Francisco Guasco/EFE)

Además, Marcelo Flores es uno de los prospectos más importantes que tiene la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) en un futuro cercano, cabe señalar que también podría representar a la Selección de Canadá, misma que ya ha tenido acercamientos con el juvenil. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, el mediocampista de las categorías inferiores del Arsenal de la Premier League de Inglaterra ha señalado que por ahora su deseo es representar a México.

Marcelo Flores vivirá su primera experiencia con la Selección de México mayor, luego de ganar la Revelations Cup México 2021 con el tricolor. (Foto: twitter/@miseleccionmx)

Junto a ellos cuatro también serán llamados el delantero centro de Cruz Azul, Santiago Giménez; el mediocampista de las Chivas, Fernando Beltrán y el mediocentro del LA Galaxy, Efraín Álvarez. Estos elementos ya han sido observados previamente en diferentes ocasiones por el estratega argentino y su llamado sería posible ya que terminaron temporada con sus respectivos clubes.

Aunado a lo anterior, el Tata deberá definir su lista a más tardar el próximo domingo 5 de diciembre, en cuanto terminen las series de semifinales en la Liga BBVA MX, puesto que varios elementos que se encuentran en sus planes todavía tendrán actividad.

Salvador Reyes, el futbolista del América, está en duda para el llamado, ya que en caso de que las Águilas lleguen a la final del Apertura 2021, no lo prestará. Otra situación parecida sucede con Israel Reyes de Puebla y el del portero, David Ochoa. Cabe mencionar que por no ser fecha FIFA, los clubes no están obligados a ceder a los jugadores.

El último enfrentamiento entre ambas selecciones fue en el 2019 con un marcador de 3 a 1 a favor de México. (Foto: Martin Bernetti/REUTERS)

Debido a que algunos jugadores ya no tienen actividad con sus clubes en MLS y Liga MX, comenzarán concentración el próximo lunes en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde trabajarán en el tema físico y esperarán a la incorporación de los otros jugadores que sean llamados.

En la prelista del equipo dirigido por Martín Lasarte, para el encuentro frente al combinado azteca, se encuentra el seleccionado mexicano sub-20 y sub-21, Benjamín Galdames quien milita en la Unión Española del país andino; además se encuentran jugadores que se desempeñan en Liga MX como Sebastián Vegas, Nicolás Díaz, Diego Valdés y Jean Meneses.

