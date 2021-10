Crisis en Rayados: las tres derrotas que hunden al equipo del Vasco Aguirre

Javier Aguirre asumió la responsabilidad en la crisis de resultados en los Rayados de Monterrey. (Foto: Miguel Sierra/EFE)

Luego de un formidable paso y de haber rosado el liderato, los Rayados de Monterrey han caído en un bache que se ha prolongado por más de dos semanas. El panorama es grave, pues el cuadro dirigido por Javier Vasco Aguirre está perdiendo unidades vitales que lo podrían alejar del acceso directo a la liguilla. Además, en el ámbito internacional, tiene un compromiso en puerta por el boleto al Mundial de Clubes.

En el duelo de media semana correspondiente a la jornada 14, el poderoso cuadro de los Rayados de Monterrey tuvo un doloroso descalabro ante los Gallos Blancos de Querétaro, equipo que pelea los últimos puestos de la tabla y cuyo proyecto deportivo ha sufrido cambios súbitos debido a la reciente llegada de Leonardo Ramos al banquillo, quien fue la última esperanza para dirigir el rumbo del equipo.

El duelo se veía como un enfrentamiento más de trámite para los norteños. Sin embargo, una inesperada jugada de Erick Vera al minuto 34 tomó por sorpresa al equipo visitante. Naturalmente, al haber mandado un tridente encabezado por Rogelio Funes Mori y Maximiliano Meza, los aficionados esperaron una remontada, pero los queretanos supieron mantener la ventaja y conservar las tres unidades en su terreno de juego.

La segunda derrota al hilo fue en contra de los Esmeraldas de León (Foto: Miguel Sierra/EFE)

Las críticas no se hicieron esperar. Las redes sociales se llenaron con mensajes de urgencia por la preocupante situación en el equipo. Incluso, otras tantas voces tacharon de vergüenza el paso de los pupilos de Javier Aguirre, quienes no han podido alzar el vuelo desde la derrota que padecieron contra los Bravos de Juárez, comandados por Ricardo Ferretti, hace tres jornadas atrás.

“Rayados se ha convertido en la vergüenza del futbol regio y nacional”, “Rayados, una ‘lágrima’”, “Papelón de Rayados. Increíble, la nómina más cara perdiendo contra la más barata. Los millones no juegan”, “Yo no entiendo a Rayados, de lo sublime a lo ridículo”, “Lo de Aguirre en Rayados es impresentable” y “Otro ridículo se ha consumado”, fueron algunas de las opiniones que se leyeron en las redes sociales después del encuentro.

Y es que, además de la derrota contra Querétaro, preocupa la forma en que los regiomontanos han dejado escapar puntos. Ante los Bravos de Juárez, gozaron de su primera victoria parcial. Maximiliano Meza le dio la ventaja al equipo al minuto 36, pero dos minutos más tarde el marcador fue empatado por Diego Rolán. Aquella noche en el Olímpico Benito Juárez cayeron por un aplastante marcador de tres por uno.

Los Bravos de Juárez fueron los encargados de inaugurar la seguidilla de derrotas en el historial de Monterrey (Foto: José Méndez/EFE)

Seis días después recibieron en el Gigante de Acero a la escuadra del León y el escenario se repitió, aunque en esta ocasión no pudieron sobreponerse al marcador de uno a cero en contra. En ese sentido, las exorbitantes cifras de dinero que se invirtieron en el ataque no han dado los resultados esperados ante escuadras modestas como Querétaro y Juárez, pues en 270 minutos solamente han anotado una diana.

De acuerdo con el portal especializado en fichajes Transfermarkt, el equipo de Monterrey, con un valor de EUR 80.9 millones, se consolidó como el más caro durante la temporada 2012-22. En tanto, Querétaro se ubica en el último peldaño con un total de EUR 18.4 millones en su plantilla, mientras que los Bravos de Juárez son la décima escuadra mejor valorada con EUR 36.6 millones.

La ofensiva de Monterrey ha anotado un solo gol en los últimos 270 minutos (Foto: José Méndez/EFE)

Al respecto, el Vasco Aguirre consideró que “No he sabido tocar las fibras del jugador. La apatía del primer tiempo, quizá, se deba a mi persona. El rival, ofensivamente no nos hizo sufrir mucho, pero nos hicieron un gol de manera muy fácil. Somos muy irregulares y eso es culpa mía. No entramos en ritmo de partido (…) es un hecho que estamos en un problema”, al término del encuentro en el Estadio de la Corregidora.

En la jornada 15 tendrán la última oportunidad de redirigir el rumbo contra Necaxa. En el encuentro será necesario que se sobrepongan a la baja contundencia, pues cinco días después disputarán la final de la Liga de Campeones de la Concacaf contra las Águilas del América. Así, en las próximas fechas, se podría definir el éxito o fracaso del proyecto de Duilio Davino y Javier Aguirre con Monterrey.

