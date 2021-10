Andy Murray y Alexander Zverev se enfrentarán por la tercera ronda del Masters de Indian Wells en duelo que excederá lo deportivo

Andy Murray vs Alexander Zverev, por la tercera ronda de Indian Wells

Por el Masters de Indian Wells, anteúltimo de los torneos de la serie 1000 de la ATP, se dará un particular enfrentamiento por la tercera ronda del certamen que se disputa en California. De una lado estará Andy Murray, que supo ser N° 1 del mundo y ahora sigue intentando volver a su mejor versión en el circuito, jugará ante Alexander Zverev, uno de los tenistas de la nueva generación que quiere conquistar el circuito.

Será un cruce deportivo entre dos generaciones distintas en lo deportivo, pero que también tiene un condimento que excede a lo que sucede en la cancha. “Andy Murray, que ha asumido el papel de cruzado moral del mundo del tenis, se enfrentará hoy en la pista a un jugador al que han señalado por las acusaciones de violencia doméstica”, lo definió el diario The Times en la previa del juego.

El británico se ha pronunciado en favor de la igualdad de la mujer en el deporte y, por ejemplo, llegó a ser entrenado por una histórica ex tenista. En el verano de 2014, Murray rompió su relación con Ivan Lendl y sumó a su staff a Amelie Mauresmo, la francesa campeona del Australian Open y en Wimbledon. “Una de las cosas de las que me arrepiento es no haber ganado un Grand Slam cuando trabajaba con ella, porque la gente lo consideró un fracaso”, comentó en alguna ocasión Murray sobre su experiencia bajo la tutela de Mauresmo.

Murray buscará avanzar en Indian Wells (Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports)

A diferencia del perfil del jugador escocés campeón de los Juegos Olímpicos de Río 2016 en el tenis individual, Zverev fue apuntado en el mundo del tenis tras ser denunciado por Olga Sharypova, una ex pareja que lo acusó de ataques físicos y psicológicos en 2019 cuando el alemán era el N° 4 del mundo, situación que el deportista negó.

Hace una semana, la ATP difundió un comunicado en el que confirmó que se abrió una investigación por la denuncia de la ex novia del tenista alemán. “Se está desarrollando una investigación sobre las acusaciones vertidas contra Alexander Zverev en el ATP Masters 1000 de Shanghái en 2019″, indicó el organismo en un comunicado. “La ATP condena totalmente cualquier tipo de violencia o abuso e investigará tales alegaciones relacionadas con la conducta en un torneo miembro de ATP”, agregó el reporte.

Durante 2020, la ex tenista júnior rusa Sharypova acusó a Zverev, sin acudir a la Justicia, de violencia física y psicológica. En su momento, dichas imputaciones fueron rechazadas por el deportista. Más allá de esos comentarios, el sitio Slate publicó en agosto más detalles sobre estas denuncias, lo que llevó al alemán de 24 años a iniciar un procedimiento judicial y a publicar una declaración en la que negaba “categóricamente” haber ejercido violencia contra su ex novia.

En la antesala de su duelo ante el reciente campeón olímpico en el single masculino de Tokio 2020, Murray se refirió a su relación con Zverev. “Respeto a Sascha. Es un gran tenista que viene de hacer unos meses sensacionales ganando muchos títulos y mostrándose en buena forma. En el aspecto personal, no diría que somos mejores amigos. Realmente no charlamos mucho dentro del circuito”, dijo el británico, que también dio su opinión sobre la investigación que se le abrió al alemán por los hechos de violencia que denunció su ex novia y también jugadora.

“Sobre la investigación de la ATP sobre Alexander Zverev lo único que puedo decir es que han tardado un poco en hacer este acto”, analizó.

Zverev quiere ganarle a Murray por primera vez en su carrera (Orlando Ramirez-USA TODAY Sports)

Tras superar al francés Adrian Mannarino (6-3 y 6-2) y al español Carlos Alcaraz (5-7, 6-3 y 6-2), Murray tendrá la dura tarea de enfrentarse a Zverev, uno de los candidatos a ganar Indian Wells frente a las ausencias de Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer y Dominic Thiem. El alemán superó en la segunda ronda al estadounidense Brooksby y, gracias al triunfo, se clasificó al ATP Finals de noviembre.

Ahora tiene el objetivo de dejar en el camino a uno de los históricos de los últimos tiempos. El único del famoso Big 4 que no logró vencer. “Me encantaría vencerlo porque es el único de los cuatro grandes que no he derrotado hasta ahora y eso espero hacer en Indian Wells. Andy está jugando muy bien y me gusta el desafío de enfrentarlo”, expresó Sascha.

El historial marca que se enfrentaron en tres ocasiones y siempre ganó Murray: uno de sus cruces fue por la Copa Hopman 2016, en un duelo de exhibición. En el Abierto de Australia del 2016, se impuso el británico por 6-1, 6-2 y 6-3, mientras que en el Masters 1000 de Cincinnati en 2020, Andy hizo lo propio por 6-3, 3-6 y 7-5.

Alexander Zverev vs Andy Murray

Hora: 17.30 (Argentina), 15.30 (Colombia y México), 22.30 (España)

TV: StarPlus

SEGUIR LEYENDO: