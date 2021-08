“No estoy improvisando”: Andrés Lillini reaccionó a la derrota de Pumas vs San Luis

Andrés Lillini defendió su línea de trabajo en el inicio del torneo mexicano (Foto: Cuartoscuro)

La tarde de este domingo, el club Universidad enfrentó su tercer partido del torneo Grita México Apertura 2021. Los universitarios recibieron en la cancha del Estadio Olímpico Universitario al conjunto del Atlético de San Luis y con un marcador de 3 - 1 los dirigidos por Andrés Lillini volvieron a perder en el arranque de la temporada.

Hasta el momento los felinos suman un empate y dos derrotas, que los deja momentáneamente en la posición 16 de la tabla general únicamente con un punto. Al término del partido, el director técnico universitario ofreció una conferencia de prensa en donde defendió su trabajo y descartó la posibilidad de que estuviera improvisando su estrategia en la cancha.

Al darle una prioridad a los jugadores extranjeros en su once titular, Lillini se incomodó al ser cuestionado por tal elección y no apostar por futbolistas de la cantera; argumentó que su estrategia está basada en los objetivos del club: ganar partidos.

“No estoy improvisando. Tenemos que poner el pecho; ya no son chicos, ya no son de cantera. Hay que poner lo que ustedes saben adentro”, comentó.

Por otra parte mostró su preocupación por el arranque de su equipo, pues con cada rival que han enfrentado no han podido sacar adelante una victoria. El panorama de Pumas también se vio comprometido por las bajas que presenta, pues al no contar con sus jugadores clave, los cambios no le han favorecido.









