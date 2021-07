La terrible lesión que sufrió Cuauhtémoc Blanco contra Trinidad y Tobago: depresión y ocho meses sin poder jugar

La terrible lesión de Cuauhtémoc Blanco

La selección de Trinidad y Tobago mostró una defensa ordenada para sacar este sábado un valioso empate sin goles ante un errático México en el inicio de la Copa Oro de fútbol la Concacaf.

En el minuto 10 Hirving Lozano ingresó al área grande con la intención de rematar un pase filtrado, pero la marca férrea de los defensores de Trinidad y Tobago lo hizo tropezar y chocar con el arquero. Aunque el árbitro costarricense Ricardo Montero no cantó penalti, el delantero quedó tendido en el pasto sin poder moverse y con la ceja abierta. Posteriormente fue inmovilizado con un collarín y trasladado a un hospital ubicado a tres kilómetros de distancia de la cancha del AT&T Stadium.

El incidente del Chucky Lozano hizo recordar la lesión que sufrió Cuauhtémoc Blanco con la selección mexicana en 2000 durante las eliminatorias mundialistas. En aquel año, el trinitario Ansil Elcock le realizó una fuerte falta al ex del América, que le provocó una rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha.

Corría el minuto 75 del partido cuando Cuauhtémoc recibió un pase de Pavel Pardo en el costado derecho del área enemiga. Con un control orientado pudo enganchar a Elcock, pero no consiguió evitar una fuerte entrada en la pierna derecha. Blanco cayó al suelo mientras el árbitro guatemalteco Carlos Batres señalaba penal y le mostraba tarjeta roja a Elcock. El resultado fue una fuerte lesión que lo alejó por más de ocho meses de las canchas.

Cuauhtémoc Blanco y su icónico festejo como jugador del América (EFE)

Mientras tanto, el ídolo de las Águilas del América se quedó en el suelo, tocándose la pierna derecha y solicitando la ayuda de los asistentes médicos. En más de una ocasión el diez de la selección reveló que sufrió depresión a causa de esa lesión y admitió que lloró muchas noches mientras se recuperaba porque llegó a pensar que había llegado al final de su carrera. En ese momento jugaba en las filas del Real Valladolid de España.

“Fue muy triste, fue una situación muy difícil y complicada para mí; cuando pasó la lesión algunos medios de comunicación me habían dicho que se terminaba mi carrera, pero gracias a Dios con la gran rehabilitación y la mentalidad que siempre he tenido fue posible sacar esto adelante”, llegó a decir Blanco tiempo después.

“No fue nada fácil, fueron ocho meses muy difíciles para mi carrera, la sufrí fuerte y me la pasé tres meses deprimido durante la rehabilitación; no quería salir, me la pasaba encerrado en mi cuarto, pero con una gran fuerza de voluntad y de hacer una gran rehabilitación pudimos volver”, agregó.

Instantes después de la lesión de Lozano, diversos compañeros de la Selección Mexicana que disputará los Juegos Olímpicos de Tokio, así como del club en el que radica (Napoli), dieron a conocer su apoyo y le desearon una pronta recuperación. Hasta el momento, la Selección Mexicana no ha difundido ningún pronunciamiento de manera oficial y se desconoce el periodo que estará fuera de toda actividad deportiva.

México regresará a la cancha el miércoles ante Guatemala y Trinidad lo hará frente a El Salvador.

