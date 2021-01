Quién es la primera figura que Mauricio Pochettino pidió como refuerzo para el PSG

El Paris Saint-Germain contrató a Mauricio Pochettino como su nuevo entrenador (Europa Press)

Luego de que el Paris Saint-Germain (PSG) despidiese al alemán Thomas Tuchel, el argentino Mauricio Pochettino fue confirmado por el propio club como su reemplazante en el puesto de entrenador. A poco más de un año de su salida del Tottenham, el estratega de 48 años vuelve a ser parte de la élite del fútbol europeo. Se espera que el argentino pueda dirigir al equipo el próximo 6 de enero en el estadio del Saint-Étienne por la fecha 18 del campeonato francés.

El gran objetivo del cuadro galo es ganar la Champions League, trofeo ausente en sus vitrinas, y es por eso que en los últimos años ha sido uno de los que más dinero ha invertido en refuerzos para poder competir a nivel europeo contra los mejores. Los millones de dólares volcados al plantel lograron que el equipo llegue a la final del certamen en la edición pasada, cuando cayó ante el Bayern Múnich, pero al parecer los nombres propios que conforman la platilla no son suficientes para el nuevo técnico.

Es que según señalan varios portales franceses, Pochettino ya dio un nombre que pretende que se sume a los trabajos cuanto antes. El entrenador sigue la línea de lo que suelen hacer muchos de sus colegas al llegar a una nueva institución y es por eso que apuesta por un hombre de confianza a quien ya conoce.

Dele Alli es el apuntado por el ex técnico del Tottenham. El mediocampista ofensivo del Tottenham no es una pieza clave en el esquema de José Mourinho y el argentino entiende que no sería un movimiento dificil de concretar si se tiene en cuenta que la idea es que sea titular en el PSG.

Pochettino conoce a Dele Alli de haberlo dirigido en el Tottenham (Reuters)

El joven de 24 años trabajó bajo las órdenes de Poche desde su arribo a los Spurs hasta que el director técnico fue despedido de su cargo. El futbolista que es habitualmente convocado en la selección inglesa surgió del humilde Milton Keynes Dons, de las divisiones de ascenso de Inglaterra, y al llegar al cuadro londinense se asentó rápidamente en once titular.

Lo cierto es que el volante tiene una costo superior a los USD 42 millones por lo que el PSG deberá hacer un esfuerzo importante si quiere contratarlo para lo que resta de la temporada.

Además de Dele Alli, algunos medios internacionales indicaron que Pochettino acercó una carpeta con varios nombres, como el del atacante marfileño Wilfried Zaha, que se desempeña en el Crystal Palace, Eriksen, a quien dirigió en el Tottenham pero que ahora defiende los colores del Inter de Milan, y Hugo Lloris, el arquero titular de los Spurs.

Después de ser presentado oficialmente como el nuevo entrenador del PSG este sábado, el rosarino dio su primera entrevista como técnico del conjunto parisino y ya comenzó a trabajar con el plantel de cara a lo que viene. “Creo que los jugadores son los actores principales, tienen el protagonismo. Les encanta jugar al fútbol y ganar. Eso es lo más importante”, señaló.

El técnico, que jugó en el conjunto parisino entre 2001 y 2003, se mostró muy entusiasmado con el futuro: “Estoy feliz de estar acá. Es una oportunidad increíble, un proyecto increíble. Estoy emocionado de estar en el PSG y empezar a construir de nuevo nuestra relación”, y agregó: “Siempre he tenido una gran relación con los fanáticos y París es uno de los grandes clubes del mundo”.

