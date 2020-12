Independiente y Lanús pujan por el último boleto a semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Independiente y Lanús igualaron 0 a 0 en la ida. Definen todo esta noche en el Libertadores de América (Foto: REUTERS/Juan Mabromata)

Con Vélez, Defensa y Justicia y Coquimbo Unido aguardando, esta noche se conocerá al último clasificado a semifinales de la Copa Sudamericana. Desde las 19.15, en el Libertadores de América, se verán las caras Independiente y Lanús. El árbitro será el brasileño Rapahel Claus y televisarán ESPN y DirecTV.

En la ida, disputada la semana pasada en La Fortaleza, ambos equipos igualaron sin goles. De esta manera, el que gane este compromiso se meterá entre los cuatro mejores. Un empate 0 a 0 llevará todo hasta los penales y cualquier paridad con goles favorecerá al Granate por los goles de visitante.

El Rojo, que supo levantar este trofeo en 2010 y 2017 -es el máximo ganador, junto a Boca-, llega a este compromiso luego de caer con suplentes ante Huracán por la fecha 1 de la Zona Campeonato A de la Copa Diego Armando Maradona. Los de Avellaneda ostentaban un impactante registro de 13 encuentros sin conocer la derrota.

Los dirigidos por Lucas Pusineri, que lograron sortear con éxito las llaves ante Fortaleza de Brasil, Atlético Tucumán y Fénix de Uruguay, tendrán la vuelta de su capitán y goleador Silvio Romero. El cordobés será de la partida tras recuperarse de una distensión en el isquiotibial del muslo izquierdo.

Luego habrá dos interrogantes. En la defensa Alan Franco trabaja a contrarreloj para dejar atrás una distensión en el sóleo de la pierna derecha. En caso de no estar en óptimas condiciones, su lugar seguirá siendo ocupado por Sergio Barreto. Un caso similar sucede con Lucas Romero, quien arrastra una molestia muscular. Si el ex Vélez no puede jugar ingresará el uruguayo Carlos Benavídez.

Lanús, que preservó a todos sus titulares el fin de semana en la victoria ante Aldosivi en Mar del Plata, tiene varios interrogantes que develar en su formación. Los estados físicos de Lautaro Acosta y Nicolás Orsini terminarán definiendo la alienación titular.

Si el centrodelantero no está en óptimas condiciones, una alternativa es que ingrese Lucas Vera y modificar el esquema 4-4-2 por un 4-3-3. Además, con el ingreso del Laucha, los juveniles Franco Orozco y Pedro De La Vega pujarían un lugar en el once. La visita, para acceder a esta instancia, dejó en el camino a Universidad Católica de Ecuador, San Pablo de Brasil y Bolívar de Bolivia.

El historial entre ambos favorece por amplio margen a Independiente, quien también se adjudicó el único antecedente entre ambos en competencias internacionales. Por la Segunda Fase de la Sudamericana 2016, el Rojo se impuso primero por 2 a 0 en La Fortaleza y luego ganó por la mínima como local.

El ganador de este cruce enfrentará en semifinales a Vélez, entidad que viene de superar de manera agónica a Universidad Católica de Chile. La ida se disputará en la semana del 5 de enero, mientras que la vuelta será en la semana del 12 de enero. Por el otro lado del cuadro chocarán Defensa y Justicia y Coquimbo Unido.

Probables formaciones:

Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Alan Franco, Alexander Barboza, Lucas Rodríguez; Lucas Romero o Carlos Benavídez, Pablo Hernández; Federico Martínez, Lucas González, Alan Velasco; Silvio Romero. DT: Lucas Pusineri.

Lanús: Lautaro Morales; Nicolás Morgantini, Matías Pérez, Alexis Pérez, Brian Aguirre; Lautaro Acosta, Tomás Belmonte, Facundo Quignón, Franco Orozco o Pedro de la Vega; Lucas Vera o Nicolás Orsini y José Sand. DT: Luis Zubeldía.

Estadio: Libertadores de América

Árbitro: Raphael Claus (Brasil)

Hora: 19.15

Televisación: ESPN y DirecTV Sports