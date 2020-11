Sergio Batista, tras la muerte de Diego Maradona: “No puedo creerlo, siento hasta bronca”

“No puedo creerlo, siento hasta bronca”, dijo el ex volante

El mundo entero se paró hoy tras conocerse la muerte de Diego Armando Maradona, producto de un paro cardiorrespiratorio a los 60 años. Al instante fueron cientos las voces que se levantaron para recordarlo en distintos medios argentinos, uno de ellos fue Sergio Batista.

El ex futbolista de 58 años, que tuvo el placer de compartir aquella plantilla argentina que levantó la última copa mundial en 1986 le concedió unos minutos al programa De una, otro buen momento, conducido por Gustavo López en Radio La Red.

“Estaba en casa y me lo comunicó mi cuñado porque no estaba viendo la tele, ni nada. Me dijo que estaba mal y al rato me llama y me dice que falleció. Yo espero todavía, no se que esperar pero no caigo. No puedo creerlo. Siento hasta bronca”, comentó.

Batista, que también surgió de las inferiores de Argentinos Juniors, aseguró que lo va a recordar siempre de la mejor manera: “Compartimos muchas cosas. Futbolísticamente nos hizo feliz a todos, a los que estaban fuera de la cancha, a los que estábamos dentro, en concentraciones, en partidos. Lo voy a recordar como lo que fue El gran capitán de esa selección del 86”.

“Del lado de afuera, también compartí cosas que me hicieron muy feliz. Me pone feliz haber sido amigo, fue una persona muy agradable, por eso uno tiene bronca. No se merece todo esto una persona tan joven como es Diego. Prefiero recordarlo con las cosas que me hicieron feliz, no solo a mi sino a la Argentina”, aseguró.

Sobre las declaraciones de Ruggeri y algunos otros integrantes de aquel histórico plantel del 86, en las que comentaban que era muy difícil acceder al Diez en el último tiempo, el ex jugador reconoció que, “nos costaba un poco acceder a él”.

“Como contó Oscar, nos hablábamos por el grupo (WhatsApp) que teníamos que ir a visitarlo, que teníamos que ir a verlo. Sabíamos que podíamos tardar en hacerlo por el tema de la pandemia y teníamos miedo de juntarnos”, explicó.

“Yo tenía conexión con un chico que estaba siempre al lado de él que me contaba como iba todo, pero acceso a él había muy poco, la última vez que lo vi fue en el homenaje a Sergio Gendler en la cancha de Argentinos Juniors. Fue la última vez y uno se queda con esa imagen porque lo vio tan feliz, estaba tan feliz de estar en la cancha de La Paternal”, agregó Batista.

“Pero seguramente entrada teníamos, seguramente él iba a estar feliz de que vayamos a verlo. Pero nunca hubiéramos pensado que pudiera pasar esto”, concluyó .

