Los últimos tres infartantes minutos en la agónica victoria de Miami Heat ante Los Angeles Lakers en las Finales de la NBA

Infartante, emocionante, atrapante, vibrante. Todos estas palabras describen a la perfección lo sucedido en la definición del quinto juego de las finales de la NBA. Con un superlativo Jimmy Butler, los comandados tácticamente por Erick Spoelstra ganaron por 111 a 108 y se niegan a abandonar la burbuja en Orlando. La serie ahora se encuentra 3 a 2 a favor de Los Angeles Lakers y estiraron la definición hasta el domingo.

En los últimos minutos del juego se vio un interesante duelo de estrellas protagonizado por dos de los candidatos a quedarse con el MVP: Jimmy Butler vs LeBron James. Ambos tomaron las riendas de sus equipos, pero fue el ex Chicago Bulls quien finalmente sonrío. El número 22 firmó una planilla de 35 puntos, 12 rebotes, 11 asistencias y 5 robos en 47 minutos (solamente descansó 60 segundos en todo el juego).

Aunque King James empujó a los suyos (40 puntos, 13 asistencias y 7 rebotes), los de La Florida estuvieron más finos en la última recta. Mientras ambas figuras no se detenían y no paraban de anotar, la jugada decisiva estuvo en las manos de Dany Green. Cuando restaban 10 segundos y estaba ahogado por la marca de 4 jugadores dentro de la pintura, LeBron dejó solo al ex San Antonio Spurs para ejecutar un triple de frente al aro. Sin embargo, su lanzamiento tocó el aro y salió.

En la siguiente posición, el joven Tyler Herro fue enviado a la línea de libres y la presión no le peso, al convertir sus dos tiros. El escolta aportó 12 puntos, 3 asistencias y 1 rebote.

Uno de los principales laderos de Butler en el encuentro de ayer fue Duncan Robinson. El tirador, quien no supo ser elegido en el Draft, está viviendo una temporada de ensueño en su segundo año en la máxima categoría. Convirtió 26 puntos, capturó 5 rebotes y brindó 2 asistencias.

Otro dato impactante es que Spoelstra solamente utilizó a 7 basquetbolista durante todo el encuentro, por lo que el cansancio pasará a ser un factor clave en el Game 6, partido en el que los de Miami sueñan con recuperar al esloveno Goran Dragić.

“Esta vez tuvimos un poco de suerte de que Danny Green fallara”, reconoció un exhausto Butler una vez finalizado el encuentro. “Lo dejé todo en la pista junto con mis chicos. Y eso es lo que vamos a tener que hacer el resto del camino. Tenemos dos juegos más que ganar”, añadió.

Su entrenador, por su parte, se rindió a sus pies: “Su deseo de ganar es extraordinario. Hacer esto en más de 47 minutos y aceptar el desafío en el otro lado (defensivo) ... cada joven jugador que llega a esta liga debería estudiar los vídeos de Jimmy Butler”.

LeBron, por su parte, recalcó que "Miami te hace pagar por cada error” y recalcó que “tuvimos una gran oportunidad para ganar el partido y la serie. Tenemos que ser mejores en el sexto partido y cerrar la serie”.

